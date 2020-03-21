Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Гороскоп на 22 марта 2020 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 22 марта 2020 года расскажет, как лучше всего провести воскресенье. Каким знакам зодиака приготовиться к новым и незабываемым событиям? Кому опасаться за свое здоровье? И как лучше всего приготовиться к новой неделе? Узнайте обо всем в гороскопе на 22 марта 2020 года от экстрасенсов СТБ!
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Овен
Вам необходимо воздержаться от встреч или приглашений друзей в гости. Это ни к чему хорошему не приведёт. Выждите день-другой. Но неплохая идея — созвониться по видеосвязи.
Телец
Тельцам необходимо посвятить свое время самообучению или чтению интересных книг. Не тратьте сегодня время зря. Можете заняться рисованием или попробовать что-то пошить. Вы сегодня слишком творческая личность.
Близнецы
Вашему мозгу нужно время для размышлений. Включайте медитирующие мотивы, зажигайте свечи и отдыхайте. Нужные мысли сами вас посетят.
Рак
Раки, будьте очень аккуратны на дороге, не ввязывайтесь в конфликты. Лучше всего изолироваться дома, чтобы избежать неудачь.
Лев
Сегодня вы потеряете интерес ко всему: к работе, отношениям, развлечениям. Но не унывайте. Настроение легко поднять вкусной едой. Попробуйте стать у плиты и приготовить по новому рецепту.
Дева
Не стоит надеяться на помощь друзей. Возлагайте все надежды только на себя. Прекратите обращаться за советом к тем, в ком не уверены. Сегодня хороший день, чтобы сделать все, что в ваших силах.
Весы
Вы сосредоточены на карьере. И несмотря на карантин, вы все свои усилия направляете в работу. Более того, начинаете перерабатывать и забываете о домашних хлопотах и близких. Постарайтесь изменить ситуацию.
Скорпион
Вас ждёт вынужденная поездка или переезд. Не волнуйтесь, это ненадолго. Поддайтесь этим обстоятельствам. В дальнейшем они принесут вам поощрение и похвалу.
Стрелец
Ждите приезд друга или близких. Однако не стесняйтесь напомнить им о необходимых мерах защиты в связи с карантином. Опасность вам не грозит, но быть ответственным — обязательно.
Козерог
Ваши действия сейчас лишены логики. Устройте себе отдых, езжайте в малолюдное место, приведите мысли в порядок, поразмышляйте, что в вашей жизни лишнее и ненужное.
Водолей
Вам стоит заняться самопознанием. Вам нужны тишина и покой. Медитируйте или займитесь йогой. Однако оставайтесь домой, чтобы не подвергать здоровье опасности!
Рыбы
У Рыб грядут приятные перемены в личной жизни. Вы можете перейти на новый уровень отношений. Все пройдет мирно и без скандалов. Начнете сами себе завидовать.