Гороскоп на 22 марта 2020 года расскажет, как лучше всего провести воскресенье. Каким знакам зодиака приготовиться к новым и незабываемым событиям? Кому опасаться за свое здоровье? И как лучше всего приготовиться к новой неделе? Узнайте обо всем в гороскопе на 22 марта 2020 года от экстрасенсов СТБ!

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Овен

Вам необходимо воздержаться от встреч или приглашений друзей в гости. Это ни к чему хорошему не приведёт. Выждите день-другой. Но неплохая идея — созвониться по видеосвязи.

Телец

Тельцам необходимо посвятить свое время самообучению или чтению интересных книг. Не тратьте сегодня время зря. Можете заняться рисованием или попробовать что-то пошить. Вы сегодня слишком творческая личность.

Близнецы

Вашему мозгу нужно время для размышлений. Включайте медитирующие мотивы, зажигайте свечи и отдыхайте. Нужные мысли сами вас посетят.

Рак

Раки, будьте очень аккуратны на дороге, не ввязывайтесь в конфликты. Лучше всего изолироваться дома, чтобы избежать неудачь.

Лев

Сегодня вы потеряете интерес ко всему: к работе, отношениям, развлечениям. Но не унывайте. Настроение легко поднять вкусной едой. Попробуйте стать у плиты и приготовить по новому рецепту.

Дева

Не стоит надеяться на помощь друзей. Возлагайте все надежды только на себя. Прекратите обращаться за советом к тем, в ком не уверены. Сегодня хороший день, чтобы сделать все, что в ваших силах.

Весы

Вы сосредоточены на карьере. И несмотря на карантин, вы все свои усилия направляете в работу. Более того, начинаете перерабатывать и забываете о домашних хлопотах и близких. Постарайтесь изменить ситуацию.

Скорпион

Вас ждёт вынужденная поездка или переезд. Не волнуйтесь, это ненадолго. Поддайтесь этим обстоятельствам. В дальнейшем они принесут вам поощрение и похвалу.

Стрелец

Ждите приезд друга или близких. Однако не стесняйтесь напомнить им о необходимых мерах защиты в связи с карантином. Опасность вам не грозит, но быть ответственным — обязательно.

Козерог

Ваши действия сейчас лишены логики. Устройте себе отдых, езжайте в малолюдное место, приведите мысли в порядок, поразмышляйте, что в вашей жизни лишнее и ненужное.

Водолей

Вам стоит заняться самопознанием. Вам нужны тишина и покой. Медитируйте или займитесь йогой. Однако оставайтесь домой, чтобы не подвергать здоровье опасности!

Рыбы

У Рыб грядут приятные перемены в личной жизни. Вы можете перейти на новый уровень отношений. Все пройдет мирно и без скандалов. Начнете сами себе завидовать.