Гороскоп на 22 березня 2020 року розкаже, як найкраще провести неділю. Яким знакам зодіаку приготуватися до нових і незабутніх подій? Кому побоюватися за своє здоров’я? І як найкраще підготуватися до нової тижня? Дізнайтеся про все в гороскопі на 22 березня 2020 року від екстрасенсів СТБ!

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Овен

Вам необхідно утриматися від зустрічей або запрошень друзів у гості. Це ні до чого доброго не приведе. Почекайте день-другий. Але непогана ідея — зателефонувати по відеозв’язку.

Телець

Тельцям необхідно присвятити свій час самонавчанню або читанню цікавих книг. Не витрачайте сьогодні час даремно. Можете зайнятися малюванням або спробувати щось пошити. Ви сьогодні дуже творча особистість.

Близнюки

Вашому мозку потрібен час для роздумів. Вмикайте медитуючі мотиви, запалюйте свічки і відпочивайте. Потрібні думки самі вас відвідають.

Рак

Раки, будьте дуже обережні на дорозі, не вдавайтеся до конфліктів. Найкраще ізолюватися вдома, щоб уникнути невдачь.

Лев

Сьогодні ви втратите інтерес до всього: до роботи, стосунків, розваг. Але не сумуйте. Настрій легко підняти смачною їжею. Спробуйте стати біля плити і приготувати за новим рецептом.

Діва

Не варто сподіватися на допомогу друзів. Покладайте всі надії тільки на себе. Припиніть звертатися за порадою до тих, у кому не впевнені. Сьогодні хороший день, щоб зробити все, що у ваших силах.

Терези

Ви зосереджені на кар’єрі. І незважаючи на карантин, всі свої зусилля спрямовуєте в роботу. Ба більше, починаєте перепрацьовувати і забуваєте про домашні клопоти і близьких. Постарайтеся змінити ситуацію.

Скорпіон

На вас чекає вимушена поїздка або переїзд. Не хвилюйтеся, це ненадовго. Піддайтеся цим обставинам. Надалі вони принесуть вам заохочення і похвалу.

Стрілець

Чекайте приїзд друга або близьких. Однак не соромтеся нагадати їм про необхідні заходи захисту в зв’язку з карантином. Небезпека вам не загрожує, але бути відповідальним — обов’язково.

Козеріг

Ваші дії зараз позбавлені логіки. Влаштуйте собі відпочинок, їдьте в малолюдне місце, приведіть думки в порядок, поміркуйте, що у вашому житті зайве і непотрібне.

Водолій

Вам варто зайнятися самопізнанням. Вам потрібні тиша та спокій. Медитуйте або займіться йогою. Однак залишайтеся вдома, щоб не наражати на небезпеку!

Риби

У Риб грядуть приємні зміни в особистому житті. Ви можете перейти на новий рівень стосунків. Все пройде мирно і без скандалів. Почнете самі собі заздрити.