Весной 2020 года на телеканале СТБ состоится премьера психологического семейного реалити «Супермама». О том, как проходили съемки проекта, почему сложно снимать детей и что нужно сделать, чтобы стать супермамой, рассказала руководитель проекта Мария Белая. Подробнее читайте в материале

Проект «Супермамы» ‒ абсолютно новый формат, аналогов которому нет на украинском телевидении. Как появилась идея создать подобное реалити?

Идея создать подобный проект появилась у Натальи Франчук (Директор департамента управления производством телеканала СТБ) и Людмилы Семчук (Управляющий директор телеканала СТБ). Ведь тема воспитания детей ‒ актуальная всегда. И, к сожалению, на украинском телевидении об этом мало говорят. Но при этом в нашей стране существует очень много тренингов о том, как воспитывать детей. Мы считаем, что о материнстве нужно много говорить, а еще лучше ‒ снимать.

Этот проект ‒ адаптация. Чем он отличается от первоисточника?

Изначально этот проект придумали во Франции. Но после выхода реалити появилось очень много адаптаций. Сами французы считают, что лучше всех передать главную цель удалось российской версии. Что касается украинского формата, то наша версия структурно будет похожа на российский проект «Супермамочки», однако с точки зрения глубины и того, как раскрыты герои, украинская версия мне нравится больше. Наши люди ‒ более откровенны, они готовы поделиться с телезрителями самыми сокровенными тайнами.

Значит, есть надежда на то, что после премьеры проекта французы будут ставить в пример украинский формат?

Да, очень бы хотелось… (Улыбается. ‒ Прим. ред.)

Как проходили кастинги участниц? По каким критериям вы их выбирали?

Кастинг проходит и сейчас. Сначала мы интервьюируем всех желающих поучаствовать в проекте. После этого мы решаем, насколько данная героиня подходит нам. Сможет ли она что-то рассказать зрителям, поделится ли опытом материнства. У героини должна быть четкая позиция по воспитанию детей. Например, мама, которая всецело посвятила себя воспитания детей, или карьеристка, или та мама, которая кормит грудью до трех лет. Но самое главное ‒ мы должны понимать, что героиня нас не обманывает. Очень важна искренность, ведь зритель сразу чувствует ложь.

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Были ли трудности во время съемок?

Очень непросто снимать детей. Они плохо поддаются расписанию. Постоянно кто-то болеет. Из-за этого нам часто приходилось вносить изменения в график съемок. У кого-то была простуда, у кого-то ‒ краснуха. Был случай, когда дети одной из героинь ‒ тройняшки ‒ принесли из садика вшей. И это накануне съемок! Так что это было для нас испытанием, ведь заразиться педикулезом могли не только наши журналисты, но и дети других родителей.

Вы долго выбирали ведущего для проекта? Или Дмитрия Карпачева утвердили сразу?

Нет, кастинга не было. Мы изначально знали, что проект «Супермама» просто создан для Дмитрия Карпачева. Пока в нашей стране нет людей, которые могли бы занять это место. Он большой профессионал и пользуется огромным авторитетом у всех украинцев.

Кто такая «супермама» в вашем понимании?

Ой, вы знаете, я думаю, стать супермамой ‒ очень сложно. Ведь даже у самой идеальной мамы есть очень много проблем. У каждой ‒ своя боль, свои страхи… Мне кажется, проблема современных мам в том, что они хотят казаться лучше, чем есть на самом деле.

Чему может научить этот проект телезрителей? Какая миссия реалити?

В каждом выпуске мы поднимаем очень важные проблемы воспитания. Как не разбаловать ребенка? Как научить подростка распоряжаться деньгами? Как угомонить детские истерики? Когда ребенок должен спать отдельно от родителей? Как правильно объяснить детям, что родители разводятся? Что делать, если ребенок нашел у родителей вибратор? На все эти вопросы зритель получит ответы. К тому же все эти ситуации прокомментирует Дмитрий Карпачев.

Дети какого возраста принимали участие в проекте?

Самому старшему ребенку было 23 года. И хотя это уже взрослый человек, для нашей героини он ‒ ребенок. А самому маленькому было около месяца.

Почему зрители должны смотреть реалити «Супермама»?

Тема детей и родительства ‒ очень глубокая. Этот проект будет интересен не только тем, у кого есть дети, а всем женщинам. И не только женщинам! Это затягивает, как сериал. Складывается ощущение, что ты смотришь «Отчаянных домохозяек»! Очень интересно наблюдать за героинями: какие они мамы, как они строят карьеру, как живут, как складываются отношения с мужчинами. Это проект о жизни, о семье, обо всем том, чем мы живем и что важно для каждого из нас. К тому же в проекте будет очень много полезных лайфхаков не только по воспитанию детей, но и по каким-то бытовым вопросам. Одним словом, это реалити о жизни. И о каждом из нас.

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