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«МастерШеф. Профессионалы» 2020: участники 2 сезона в полном составе
07.03.2020
Стали известна двадцатка лучших профессиональных поваров Украины! Участники «МастерШеф. Профессионалы»-2, которые прошли кастинг, уже примерили на себя заветные белые фартуки и готовы бороться за главный приз. Как выглядит двадцатка «МастерШеф. Профессионалы» 2020 в полном составе? Узнайте больше информации о каждом участнике перейдя по активной ссылке в материале.
Евгений Грибеник
Никита Алимов
Ефим Кравченко
Александра Касьянова
Владислав Ермаков
Анастасия Кобыляцкая
Светлана Берк
Валентин Брайчук
Эдуард Канарян
Александр Цвигун
Давид Даниелян
Юлия Жигулина
Виктор Самардак
Владислав Мицкевич
Владимир Чахмахчян
Анатолий Цуперяк
Николай Карпюк
Максим Высоцкий
Яна Гамарник
Юрий Побережник
Не пропустите захватывающий 3 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже в следующую субботу в 19:00 на телеканале СТБ!
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