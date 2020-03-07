Стали известна двадцатка лучших профессиональных поваров Украины! Участники «МастерШеф. Профессионалы»-2, которые прошли кастинг, уже примерили на себя заветные белые фартуки и готовы бороться за главный приз. Как выглядит двадцатка «МастерШеф. Профессионалы» 2020 в полном составе? Узнайте больше информации о каждом участнике перейдя по активной ссылке в материале.

Не пропустите захватывающий 3 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже в следующую субботу в 19:00 на телеканале СТБ!

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