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Шестой день Масленицы – «золовкины посиделки»: традиции

29.02.2020

У каждого дня Масленицы есть свои обычаи и традиции. Шестой день этого праздника, который припадает в этом году на 29 февраля, называется «золовкины посиделки». Что принято делать и какие традиции праздничной субботы? Читайте в нашем материале!

Как праздновать Масленицу: традиции

В 2020 году Масленица начинается 24 февраля и продлится до 10 марта включительно. Именно на шестой день празднования Масленицы молодые невестки приглашали в гости золовок (сестер мужа) и остальных родственников возлюбленного, дабы показать свою благосклонность к ним, уважение и хозяйственность. Если золовка была не замужем – невестка звала в гости своих незамужних подруг, если же у сестры мужа был любимый – предпочтение отдавалось приглашению замужних родственниц.

Больше по теме: Четвертый день Масленицы – «широкий четверг»: традиции

Золовкины посиделки напоминали смотрины: молодые  жены показывали свои лучшие стороны родственникам супруга, а его родные давали некое благословение и отправлялись в другие дома.

Кроме наполненного едой стола, угощений, среди которых были и блины, невестка должна была обязательно преподнести свой подарок золовке.

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Суббота, как и остальные дни Масленицы, была поводом для веселья, катания на санках, развлечений и походов в гости. Также в этот день было принято поминать умерших родственников.

Больше по теме: Масленица 2020: дата и традиции празднования по дням

Но уже со 2 марта гуляния прекращаются, поскольку начинается Великий пост, который продлится до Пасхи, 19 апреля.

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