Шостий день Масляної – «посиденьки зовиці»: традиції

У кожного дня Масляної є свої звичаї та традиції. Шостий день цього свята, який цього року припадає на 29 лютого, називається «посиденьки зовиці». Що заведено робити і які традиції святкової суботи? Читайте у нашому матеріалі!

Як святкувати Масляну: традиції

У 2020 Масляна починається 24 лютого і триватиме до 10 березня включно. Саме на шостий день святкування Масляної молоді невістки запрошували у гості зовиць (сестер чоловіка) та інших родичів коханого, аби показати свою прихильність, повагу і хазяйновитість. Якщо зовиця була незаміжня – невістка кликала у гості своїх незаміжніх подруг, якщо ж у сестри чоловіка був коханий – перевага віддавалася запрошенню заміжніх родичок.

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«Посиденьки зовиці» нагадували оглядини: молода дружина показували свої найкращі сторони родичам чоловіка, а його рідні давали певне благословення і вирушали до інших домівок.

Крім наповненого їжею столу, частувань, серед яких були і млинці, невістка повинна була обов’язково піднести свій подарунок зовиці.

Субота, як і інші дні Масляної, була приводом для веселощів, катання на санях, розваг і походів у гості. Також цього дня було заведено поминати померлих родичів.

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Але вже з 2 березня гуляння припиняються, оскільки починається Великий піст, який триватиме до 19 квітня – Великодня.

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