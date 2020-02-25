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Красивые клички для котов и кошек

25.02.2020

Многие из нас не могут представить жизнь без домашних любимцев. Они становятся полноправными членами семьи. Но в самом начале, когда животное только появляется в доме, любящие хозяева вглядываются в каждую деталь поведения, пытаясь подобрать соответствующее характеру имя. Как выбрать подходящие имена для котов и кошек, а также как назвала своего кота ведущая шоу «X-фактор» Даша Трегубова, читайте в нашем материале.

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Простой выбор имени для домашнего любимца порой превращается в настоящую пытку для его хозяина. Кличка животного может быть на любом языке – от украинского до японского, существующем, вымышленном – и даже обозначать другое животное. Самое главное, при выборе имени обратить внимание на благозвучность, чтобы без проблем многократно иметь возможность его повторять без проблем. Не бойтесь сокращать – позвольте разыграться фантазии.

Как назвать полосатого или пятнистого котенка

Для котят полосатого или пятнистого окраса отлично подойдут такие имена:

Клео, Матрос, Пират, Кашемир, Лео, Дакота, Микси, Тигри, Тара, Черри, Колор, Пума, Плутон.

Как назвать черного котенка

Владельцы черных котиков отдают предпочтение интересным кличкам, которые подчеркивают окрас любимца, таким как:

Багира, Уголек, Хаммер, Палладий, Грэй, Черный, Баклажан, Мисти, Блэкки, Тень, Черныш, Блэк.

Как назвать рыжего котенка

Рыжие коты ассоциируются с солнцем и теплом. Подойдут вот такие имена:

Рыжик, Рудольф, Рэд, Морковка, Джинджер, Орандж, Дыня, Тыковка, Санни, Хани, Медок, Голди, Капуч, Кус-кус.

Как назвать белого котенка

Белоснежный, немного дымчатый окрас и голубые глаза – именно такой красавчик живет теперь у Даши Трегубовой. Ведущая «X-фактор» увидела публикацию в социальных сетях и решила подарить малышу дом:

«Удочерили котёнка, выброшенного на улицу (спасибо всем добрым людям за посты в соцсетях). Теперь у меня две бусинки – Поля и Буся»

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А вот еще какие имена могут подойти вашему белоснежному питомцу:

Белла, Снежка, Снегги, Айс, Вайт, Айрис, Сноу, Дымок, Твигги, Клауд, Обри, Шайн.

Как назвать серого котенка

Подбирая имя для питомца, ориентируйтесь на короткие прозвища. Так ему будет легче запомнить и откликаться в дальнейшем. Для серого окраса подойдут:

Дымок, Пепел, Грей, Мисти, Шейди, Шейла, Смоки, Том, Муни, Хром, Ашер.

Это далеко не все возможные варианты. Вы можете назвать котика в честь любимого певца, компании, группы, опираясь на черты его характера и даже астрологию!

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