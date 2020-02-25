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Гарні клички для котів і кішок

25.02.2020

Більшість людей не можуть уявити життя без домашніх улюбленців. Вони стають повноправними членами сім’ї. Але на самому початку, коли тварина тільки з’являється в будинку, господарі вдивляються в кожну деталь поведінки, намагаючись підібрати відповідне характеру ім’я. Як вибрати красиве ім’я для кота чи кішки, а також як назвала свого кота ведуча шоу «X-фактор» Даша Трегубова, читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: Що значить кіт для дому

Простий вибір імені для домашнього улюбленця часом перетворюється на справжні тортури для його господаря. Кличка тварини може бути будь-якою мовою – від української до японської,  вигаданою і навіть позначати іншу тварину. Найголовніше, під час вибору імені звернути увагу на милозвучність, щоб без проблем багаторазово мати можливість його повторювати без проблем. Не бійтеся скорочувати – дозвольте розігратися фантазії.

Як назвати смугасте або плямисте кошеня

Для кошенят смугастого або плямистого забарвлення чудово підійдуть такі імена:

Клео, Матрос, Пірат, Кашемір, Лео, Дакота, Мікс, Тигрі, Тара, Черрі, Колор, Пума, Плутон.

Як назвати чорне кошеня

Власники чорних котиків віддають перевагу цікавим прізвиськами, які підкреслюють забарвлення улюбленця, таким як:

Багіра, Вуглик, Хаммер, Паладій, Грей, Чорний, Баклажан, Місті, Блеккі, Тінь, Черниш, Блек.

Як назвати руде кошеня

Руді коти асоціюються з сонцем і теплом. Підійдуть ось такі імена:

Рижик, Рудольф, Ред, Морквина, Джинджер, Орандж, Диня, Гарбуз, Санні, Хані, Медок, Голді, Капуч, Кус-кус.

Як назвати біле кошеня

Білосніжний, трохи димчастого забарвлення і з блакитними очима – саме такий красень живе тепер у Даші Трегубової. Ведуча «X-фактор» побачила публікацію в соціальних мережах і вирішила подарувати малюкові домівку:

«Вдочерили кошеня, викинутого на вулицю (спасибі всім добрим людям за пости в соцмережах). Тепер у мене дві бусинки – Поля і Буся»

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А ось ще якісь імена можуть підійти вашому білосніжному вихованцеві:

Белла, Снєжка, Снейп, Айс, Вайт, Айріс, Сноу, Димок, Твіггі, Клауд, Обрі, Шайн.

Як назвати сіре кошеня

Підбираючи ім’я для вихованця, орієнтуйтеся на короткі прізвиська. Так йому буде легше запам’ятати і відгукуватися в подальшому. Для сірого забарвлення підійдуть:

Димок, Попіл, Грей, Місті, Шейді, Шейла, Смокі, Том, Муні, Хром, Ашер.

Це далеко не всі можливі варіанти. Ви можете назвати котика в честь улюбленого співака, компанії, гурту, опираючись на риси його характеру і навіть астрологію!

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