Каждая женщина стремится быть неотразимой, ее главное богатство ㅡ роскошные длинные волосы. Каждый год появляются новые тенденции в выборе причесок, поэтому мы подобрали для вас лучшие модные прически на длинные волосы 2020, которые точно будут в тренде!

Прически 2020 должны выражать простоту, натуральность, непринужденность, романтичность и мечтательность. Представительницам длинных волос можно успокоиться, ведь они могут просто распустить свои волосы или сделать легкие локоны, или завязать конский хвост, а также заплести объемную косу и быть просто невероятными.

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Легкие кудри

Кудри всегда были в моде и 2020 год ㅡ не исключение. Если хотите быть похожей на француженку, обязательно выбирайте этот вариант прически. Такие локоны можно сделать дома и даже без посторонней помощи. Для этого вам могут понадобиться электрощипцы, бигуди, жгуты, невидимки или же «баранка» для волос, однако самый легкий вариант ㅡ косички. Дополнить прическу можно с помощью специальных спреев, создав эффект мокрых волос, что будет выглядеть очень естественно.

Укладка с прямыми волосами

Распущенные длинные волосы выглядят роскошно, даже если оставить их ровными. Стоит помнить, что волосы должны быть густыми и крепкими, без секущихся кончиков. Бесспорно, идеальные длинные прически можно воспроизвести, если ваш мастер повторит структуру самой стрижки на макси-длине. Вам стоит только сделать стрижку «лисий хвост», «каскад» или «лесенку» и вы получите готовую прическу, стоит только помыть, высушить и уложить волосы. Очень важно, чтобы такая укладка имела ровные кончики, иначе общий образ будет выглядеть небрежно. Чтобы иметь более романтический вид, можно спереди сделать легкие и плавные завитки, это придаст прическе более утонченного эффекта.

Рыбий хвост

Популярная прическа 2020 ㅡ косичка Рыбий хвост, которая является очень простой и легкой в ​​исполнении, однако выглядит так, будто сделана в салоне. Прическу можно дополнить аксессуарами, это могут быть различные зажимы, заколки, обручи, невидимки и тому подобное. С их помощью вы будете выглядеть более празднично и роскошно. Кроме того, эта прическа практична, ведь волосы не мешают, не требуют расчесывания и не путаются. Идеальный вариант для молодой, активной, яркой женщины.

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Хвост

В 2020 году в моде будут самые разнообразные виды хвостов на длинные волосы. Это может быть прямой высокий хвост, его еще называют «конский», при этом красиво будет обернуть прядь вокруг резинки. Чтобы придать прическе торжества, стоит накрутить волосы и вид будет безупречен.

Прически в греческом стиле

Прически в греческом стиле всегда были в тренде, а обладательницам длинных волос очень повезло, ведь есть множество вариантов для реализации этой прически. Такие прически в основе имеют накрученные волосы, желательно крупные локоны. Далее существует множество вариантов их фиксации. Это может быть прическа в стиле «мальвинка», объемная коса на бок или сзади. Также волосы можно собрать в неряшливый пучок и выпустить несколько прядей, создав эффект небрежности.

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Американские косы

Модная прическа на длинные волосы 2020 ㅡ зизи-косы (американские косы), которые плетутся с добавлением специального скрученного материала. Благодаря легкости кос их можно носить в течение длительного времени без особого вреда для волосяной структуры. Широкий ассортимент цветовой гаммы оставляет простор для создания образов.

Прически с повязкой

Повязка ㅡ оригинальный аксессуар, который сделает вашу прическу свежей и необычной. Даже просто распущенные волосы украсит яркая повязка, если умело использовать ее в прическе. Довольно удобно и практично, когда делать сложную прическу нет времени, но очень хочется выглядеть необычно. С помощью различных повязок в 2020 году вы сможете ежедневно менять свой образ.

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