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Модні зачіски на довге волосся 2020: тренди на весь рік

13.02.2020

Кожна жінка прагне бути неперевершеною, її головне багатство — розкішне довге волосся. Щороку з’являються нові тенденції у виборі зачісок, тому ми підібрали для вас найкращі модні зачіски на довге волосся 2020, які точно будуть в тренді!

модные прически 2020

Зачіски 2020 повинні виражати простоту, натуральність, невимушеність, романтичність та мрійливість. Власницям довгого волосся можна заспокоїтись, адже вони можуть просто розпустити своє волосся або ж зробити легкі локони чи зав’язати кінський хвіст, а також заплести об’ємну косу та бути просто неймовірними.

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Легкі кучері

Кучері завжди були в моді і 2020 рік не виняток. Якщо хочете бути схожою на француженку, обов’язково обирайте цей варіант зачіски. Такі локони можна зробити вдома і навіть без сторонньої допомоги. Для цього вам можуть знадобитись електрощипці, бігуді, джгути, невидимки або ж “бублик” для волосся, проте найлегший варіант косички. Доповнити зачіску можна за допомогою спеціальних спреїв, створивши ефект мокрого волосся, що буде виглядати дуже природно.

модные прически 2020

модные прически 2020

Укладка з прямим волоссям

Розпущене, довге волосся виглядає розкішно, навіть якщо залишити його рівним. Варто пам’ятати, що волосся має бути густим і міцним, без посічених кінчиків. Безперечно, ідеальні довгі зачіски можна відтворити, якщо ваш майстер повторить структуру самої стрижки на максідовжині. Вам варто лише зробити стрижку «лисячий хвіст», «каскад» чи «драбинку» і ви отримаєте готову зачіску, варто лише помити, висушити і укласти волосся. Дуже важливо, щоб така укладка мала рівні кінчики, інакше загальний образ буде виглядати недбало. Аби мати більш романтичний вигляд, можна спереду зробити легкі і плавні завитки, це додасть зачісці більш витонченого ефекту. 

модные прически 2020

Більше на тему: Модні зачіски 2020: тренди на весь рік

Риб’ячий хвіст

Популярна зачіска 2020 року ㅡ косичка Риб’ячий хвіст, яка є дуже простою і легкою у виконанні, проте виглядає так, нібито зроблена у салоні. Зачіску можна доповнити додатковими аксесуарами, це можуть бути різні затискачі, шпильки, обручі, невидимки тощо. З їх допомогою ви виглядатимете більш святково і розкішно. Окрім того, ця зачіска практична, адже волосся не заважає, не потребує  розчісування та не плутається. Ідеальний варіант для молодої, активної, яскравої жінки.

модные прически

Високий хвіст

У 2020 році в моді будуть найрізноманітніші види хвостів на довге волосся. Це може бути прямий високий хвіст, його ще називають «кінський», при цьому красиво буде обгорнути пасмо навколо резинки. Аби додати зачісці урочистості, варто накрутити волосся і вигляд буде бездоганним.

прически 2020

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Зачіски в грецькому стилі

Зачіски в грецькому стилі завжди були в тренді, а власницям довгого волосся дуже пощастило, адже є безліч варіантів для реалізації цієї зачіски. Такі зачіски в основі мають накручене волосся, бажано великі локони. Далі існує безліч варіантів їх фіксації. Це може бути зачіска в стилі «мальвінка», об’ємна коса на бік або ззаду. Також волосся можна зібрати в неохайний пучок і випустити кілька пасом, створивши ефект недбалості.

прически 2020

Американські коси 

Модна зачіска на довге волосся 2020   зізі-коси (американські коси), які плетуться з додаванням спеціального скрученого матеріалу. Завдяки легкості кіс їх можна носити протягом тривалого часу без особливої ​​шкоди для волосяної структури. Найширший асортимент гами кольорів залишає простір для створення яскравих образів.

прически 2020

Зачіски з пов’язкою

Пов’язка ㅡ оригінальний аксесуар, який зробить вашу зачіску свіжою та незвичайною. Навіть просто розпущене волосся прикрасить яскрава пов’язка, якщо вміло використовувати її у зачісці. Доволі зручно та практично, коли робити складну зачіску немає часу, але дуже хочеться виглядати незвичайно. За допомогою різних пов’язок у 2020 році ви щодня зможете урізноманітнювати свій образ.

прически 2020

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