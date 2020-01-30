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Модные стрижки на короткие волосы 2020: тренды на год
Многие думают, что стрижки на короткие волосы — это не модно. Однако тренды на 2020 год говорят обратное. Девушки с короткими стрижками — это стильно и красиво. А длинные волосы не всегда показатель женственности. Какие модные стрижки на короткие волосы — смотрите фото в материале.
Как ни странно, но в 2020 году именно короткие стрижки держат лидирующие позиции в трендах. Бытует мнение, что каре или стрижка «под мальчика» — признак кардинального изменения в жизни женщины. Отныне это не так. Ведь в тренды уверенно врываются пикси, укороченные каре и стрижки в стиле «французской роскоши».
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Начнем с последнего. Увидев такую стрижку еще несколько лет назад, кто-то подумал бы: смешно. Но не теперь. Сегодня с такой стрижкой вы явно станете главной претенденткой на звание самой стильной девушки. Главное, чтобы ваш волос обладал прямой текстурой. Такие техники также называют «паж» и «сессон».
Ультракороткие стрижки «под мальчика» — это вариант для смелых и уверенных в себе. Тех, кто не боится попрощаться с длиной и встретиться с многочисленными вопросами.
Ведущая проекта «Зважені та щасливі»-9 Анита Луценко также не побоялась и подстриглась. Тогда ее социальные сети взорвали комментарии: «Зачем?». Ведущая отвечала просто и лаконично: «Просто потому, что я так хочу».
Каре — это самый настоящий показатель вашей женственности. Длина данной стрижки может быть разной: выше ушей, на уровне скул и даже удлиненное. Парикмахеры уже эволюционировали в своих экспериментах и вывели множество уникальных вариантов, как разнообразить, казалось бы, обычное каре.
Но сегодня такая короткая стрижка — это прекрасная возможность подчеркнуть свои лучшие черты лица, тонкую шею и приоткрыть немного скулы.
Не забываем и о возможности красивой укладки на такую длину. Накручивайте пряди, разбрасывая их в разные стороны.