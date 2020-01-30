Багато хто думає, що стрижки на коротке волосся — це не модно. Однак тренди на 2020 рік свідчать про зворотне. Дівчата з короткими стрижками — це стильно і красиво. А довге волосся не завжди показник жіночності. Які модні стрижки на коротке волосся — дивіться фото в матеріалі.

Як не дивно, але в 2020 році саме короткі стрижки тримають лідируючі позиції в трендах. Побутує думка, що каре або стрижка «під хлопчика» — ознака кардинальної зміни в житті жінки. Відтепер це не так. Адже в тренди впевнено вриваються піксі, укорочені каре і стрижки в стилі «французької розкоші».

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Почнемо з останнього. Побачивши таку стрижку ще кілька років тому, хтось подумав би: смішно. Але не тепер. Сьогодні з такою стрижкою ви явно станете головною претенденткою на звання найстильнішої дівчини. Головне, щоб ваше волосся мало пряму текстуру. Такі техніки також називають «паж» і «сесон».

Ультракороткі стрижки «під хлопчика» — це варіант для сміливих і впевнених у собі. Тих, хто не боїться попрощатися з довжиною і зустрітися з численними питаннями.

Ведуча проєкту «Зважені та щасливі»-9 Аніта Луценко також не побоялася і підстриглася. Тоді її соціальні мережі підірвали коментарі: «Навіщо?». Ведуча відповідала просто і лаконічно: «Просто тому, що я так хочу».

Каре — це справжнісінький показник вашої жіночності. Довжина цієї стрижки може бути різною: вище вух, на рівні вилиць і навіть подовжене. Парикмахери вже еволюціонували у своїх експериментах і вивели безліч унікальних варіантів, як урізноманітнити, здавалося б, звичайне каре.

Але сьогодні така коротка стрижка — це прекрасна можливість підкреслити свої найкращі риси обличчя, тонку шию і відкрити трохи вилиці.

Не забуваємо і про можливість красивої укладки на таку довжину. Накручуйте пасма, розкидаючи їх у різні боки.

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