Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 3399.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Послуга платна. Вартість SMS для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 1,00 грн., ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone) - 1,00 грн., ТОВ «лайфселл» - 1,00 грн., ТОВ «ТриМоб» - 0,27 грн. Тарифи вказані з урахуванням усіх податків.

Модні стрижки на коротке волосся 2020: тренди на рік

30.01.2020

Багато хто думає, що стрижки на коротке волосся — це не модно. Однак тренди на 2020 рік свідчать про зворотне. Дівчата з короткими стрижками — це стильно і красиво. А довге волосся не завжди показник жіночності. Які модні стрижки на коротке волосся — дивіться фото в матеріалі.

Як не дивно, але в 2020 році саме короткі стрижки тримають лідируючі позиції в трендах. Побутує думка, що каре або стрижка «під хлопчика» — ознака кардинальної зміни в житті жінки. Відтепер це не так. Адже в тренди впевнено вриваються піксі, укорочені каре і стрижки в стилі «французької розкоші».

Більше на тему: Денний макіяж 2020

Почнемо з останнього. Побачивши таку стрижку ще кілька років тому, хтось подумав би: смішно. Але не тепер. Сьогодні з такою стрижкою ви явно станете головною претенденткою на звання найстильнішої дівчини. Головне, щоб ваше волосся мало пряму текстуру. Такі техніки також називають «паж» і «сесон».

короткие стрижки 2020

короткие стрижки 2020

Ультракороткі стрижки «під хлопчика» — це варіант для сміливих і впевнених у собі. Тих, хто не боїться попрощатися з довжиною і зустрітися з численними питаннями.

короткие стрижки 2020

короткие стрижки 2020

Ведуча проєкту «Зважені та щасливі»-9 Аніта Луценко також не побоялася і підстриглася. Тоді її соціальні мережі підірвали коментарі: «Навіщо?». Ведуча відповідала просто і лаконічно: «Просто тому, що я так хочу».

анита луценко

Каре — це справжнісінький показник вашої жіночності. Довжина цієї стрижки може бути різною: вище вух, на рівні вилиць і навіть подовжене. Парикмахери вже еволюціонували у своїх експериментах і вивели безліч унікальних варіантів, як урізноманітнити, здавалося б, звичайне каре.

короткие стрижки 2020

Але сьогодні така коротка стрижка — це прекрасна можливість підкреслити свої найкращі риси обличчя, тонку шию і відкрити трохи вилиці.

короткие стрижки 2020

короткие стрижки 2020

Не забуваємо і про можливість красивої укладки на таку довжину. Накручуйте пасма, розкидаючи їх у різні боки.

короткие стрижки 2020

короткие стрижки 2020

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
MÉLOVIN б‘є рекорди в британських музичних чартах
MÉLOVIN б‘є рекорди в британських музичних чартах
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
NK разом зі всесвітньовідомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»
NK разом зі всесвітньовідомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить