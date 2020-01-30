Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 3399.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Послуга платна. Вартість SMS для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 1,00 грн., ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone) - 1,00 грн., ТОВ «лайфселл» - 1,00 грн., ТОВ «ТриМоб» - 0,27 грн. Тарифи вказані з урахуванням усіх податків.

Модные стрижки на длинные волосы 2020: тренды на год

30.01.2020

Обладательницам длинных волос зачастую трудно выбрать стрижку на свою шевелюру. Как правило, не очень опытный мастер без ваших указаний может сделать из длинных шикарных волос –  жесткий боб или не желанное каре. Но какие стрижки в 2020 году будут самыми актуальными? Подборка главных тенденций года поможет решить, на какие модные стрижки на длинные волосы 2020 обратить внимание, чтобы быть в тренде.

Если вы хотите точно знать, что в моде, а о каких стрижках на длинные волосы следует на время забыть, –  смотрите нашу фотоподборку! 

Стрижка шегги 

В 2020 году в моду возвращается красивая женская стрижка шегги. Это –  ретро-стрижка из 70-х и 80-х, которая была очень популярна, а теперь тоже будет господствовать в 2020 году. Но шегги в 2020 выглядит немного иначе, чем то, что было в 80-х. Сейчас она –   еще более многослойная и текстурная. При этом стрижка шегги 2020 – по-прежнему легкая, лохматая, и существует в двух вариантах – шегги на короткие волосы и стрижка шегги на длинные волосы. Интересно, что стрижка  шегги подходит для лица почти любой формы.

 

Стрижка  Рейчел

Дженифер Энистон кроме крутой актерской игры в одноименном сериале подарила миру еще одну любовь –  культовую женскую стрижку Рейчел! В 2020 году эта стрижка на длинные волосы шокирует многих. Ведь в трендах 2020 –  тяжелые слои, пряди и минимальная укладка. Интересно, что стрижку Рейчал создал стилист Энистон. В один прекрасный день он хотел поэкспериментировать с прической актрисы, и вместо ножниц использовал обычную бритву. Так и получился незабываемый эффект рваных прядей! 

Маленькие челки 

Милая челка, которая выглядит очень по-детски и даже по-французски, — это настоящий прорыв 2020 года! Она челка может быть короткой или длинной – все зависит от вашей формы лица.  Такая челка добавляет образу шарма и непринужденности. 

Длинная челка 

Челка на весь лоб – модная тенденция в 2020 году. При этом крайне важно, чтобы парикмахер смог подобрать такую форму длинной челки, которая будет идеально и гармонично подходить к вашему лицу и образа в целом. 

Челка-шторка

Если вас устраивает длинная челка, но раздражают волосы на глазах – можете не переживать. В этом году в моду пришла крутая челка-шторы из 70-х. Челка-шторка –  хорошее решение для обладательниц большого лба. Также отменным преимуществом челки-шторки является то, что ей не нужен длительный уход, она очень быстро улаживается утюжком. Такую челку довольно легко перевести в общую длину волос и таким образом вообще избавиться от челки.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
MÉLOVIN бьет рекорды в британских музыкальных чартах
MÉLOVIN бьет рекорды в британских музыкальных чартах
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
NK вместе со всемирно известными исполнителями выпустила песню «MIAMI»
NK вместе со всемирно известными исполнителями выпустила песню «MIAMI»
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить