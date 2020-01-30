Обладательницам длинных волос зачастую трудно выбрать стрижку на свою шевелюру. Как правило, не очень опытный мастер без ваших указаний может сделать из длинных шикарных волос – жесткий боб или не желанное каре. Но какие стрижки в 2020 году будут самыми актуальными? Подборка главных тенденций года поможет решить, на какие модные стрижки на длинные волосы 2020 обратить внимание, чтобы быть в тренде.

Если вы хотите точно знать, что в моде, а о каких стрижках на длинные волосы следует на время забыть, – смотрите нашу фотоподборку!

Стрижка шегги

В 2020 году в моду возвращается красивая женская стрижка шегги. Это – ретро-стрижка из 70-х и 80-х, которая была очень популярна, а теперь тоже будет господствовать в 2020 году. Но шегги в 2020 выглядит немного иначе, чем то, что было в 80-х. Сейчас она – еще более многослойная и текстурная. При этом стрижка шегги 2020 – по-прежнему легкая, лохматая, и существует в двух вариантах – шегги на короткие волосы и стрижка шегги на длинные волосы. Интересно, что стрижка шегги подходит для лица почти любой формы.

Стрижка Рейчел

Дженифер Энистон кроме крутой актерской игры в одноименном сериале подарила миру еще одну любовь – культовую женскую стрижку Рейчел! В 2020 году эта стрижка на длинные волосы шокирует многих. Ведь в трендах 2020 – тяжелые слои, пряди и минимальная укладка. Интересно, что стрижку Рейчал создал стилист Энистон. В один прекрасный день он хотел поэкспериментировать с прической актрисы, и вместо ножниц использовал обычную бритву. Так и получился незабываемый эффект рваных прядей!

Маленькие челки

Милая челка, которая выглядит очень по-детски и даже по-французски, — это настоящий прорыв 2020 года! Она челка может быть короткой или длинной – все зависит от вашей формы лица. Такая челка добавляет образу шарма и непринужденности.

Длинная челка

Челка на весь лоб – модная тенденция в 2020 году. При этом крайне важно, чтобы парикмахер смог подобрать такую форму длинной челки, которая будет идеально и гармонично подходить к вашему лицу и образа в целом.

Челка-шторка

Если вас устраивает длинная челка, но раздражают волосы на глазах – можете не переживать. В этом году в моду пришла крутая челка-шторы из 70-х. Челка-шторка – хорошее решение для обладательниц большого лба. Также отменным преимуществом челки-шторки является то, что ей не нужен длительный уход, она очень быстро улаживается утюжком. Такую челку довольно легко перевести в общую длину волос и таким образом вообще избавиться от челки.

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