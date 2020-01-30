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Модные мужские прически 2020: тренды на весь год

30.01.2020

Модная стрижка ‒ основа идеального стиля каждого мужчины. Сегодня представители сильной половины человечества уже давно уделяют много времени созданию своего образа. Так какие же стрижки модные в 2020 году? Об этом читайте в нашем материале. 

мужские стрижки

Теннис

Такая стрижка считается классикой. Для нее характерны почти голые, но не выбритые виски, отсутствие чёлки и аккуратно подстриженная макушка. Такая стрижка подойдет мужчинам, которые хотят подчеркнуть свой статус. Однако и молодым парням она идеально подойдет.

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мужские стрижки

Бокс

Бокс ‒ одна из самых популярных мужских стрижек 2020 года. Такая стрижка позволяет омолодить образ мужчины, так что ее стоит выбирать мужчинам старшего возраста. К слову, молодые люди также очень часто выбирают именно бокс, потому что такая стрижка всегда позволяет выглядеть ухоженно. Но выбирая бокс, стоит помнить о том, что она подчеркнет излишнюю худобу и плохо смотрится на полноватых мужчинах. 

мужские стрижки

Канадка

Это очень стильная стрижка, которая характеризуется выбритыми висками и длинными прядями в области лба и макушки. Канадка идеально подходит мужчинам с овальным или круглым лицом. Обладателям кудрявой шевелюры также стоит обратить внимание на канадку. Челку в такой стрижке нужно зачесать назад или набок и обязательно зафиксировать гелем. 

мужские стрижки

Андеркат

Эта стрижка подойдет оригинальным и смелым мужчинам. Андеркат ‒ это модель с очень коротко остриженными волосами на затылке и с прядями контрастной длины на макушке.  И обязательно ‒ выбритый сбоку пробор и височная часть. Для тех мужчин или молодых людей, которые хотят еще больше выделиться, парикмахеры иногда выбривают не только одну полоску, но и различные «рисунки».  

мужские стрижки

В стиле Элвиса

Такая стрижка идеально подойдет тем мужчинам, которые могут похвастаться густой шевелюрой. А также тем, кто может себе позволить утром выделить время для укладки. Вариантов тут может быть очень много, однако единственное правило ‒ высоко поставленная челка. 

мужские стрижки

Гранж

Такая стрижка подойдет для смелый молодых людей. Особенно если мужчина может похвастаться вьющимися волосами. Отличительная черта стрижки ‒ выбритые виски и длинная челка. Кстати, вариантов укладки может быть масса. Главное ‒ желание и время для экспериментов. 

мужские стрижки

Принстон

Эта прическа пользуется огромной популярностью у голливудских звезд. Она не требует много времени на укладку. У такой стрижки в верхней части головы должен быть  угадываемый хохолок небольшого размера, который идеально дополняет легкую щетину.

мужские стрижки

Прически с пучком

Такую прическу обычно выбирают те мужчины, которые могут похвастаться шикарной шевелюрой. Она очень простая в выполнении: волосы нужно собрать в пучок на макушке. Виски же следует выстричь и не забыть выбрить полоску на виске. 

мужские стрижки

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