Многосерийный фильм «Ничто не случается дважды» побил рейтинги просмотров. Режиссер Оксана Байрак эксклюзивно для редакции STB.UA рассказала, в чем феномен успеха ее работы. А также чего ждать от 2-го сезона и почему у «Студии Байрак» круче, чем в Голливуде? Интервью читайте в материале.

В 2020 году выйдет долгожданный 2 сезон многосерийного фильма «Ничто не случается дважды», побившего в 2019 году всевозможные рейтинги просмотров. Чего ждать зрителю от продолжения?

Ждать красоты и любви! Как всегда, зрителя, на острие происходящего, будет держать интрига невероятных чувственных событий, поддержанная замечательной игрой актеров и эстетикой визуального ряда. Конечно же, я знаю о чаяниях миллионов поклонников нашего фильма, которые надеются на счастливый финал. На воссоединение главных героев — Огнева и Маши. Случится ли это? В своем ответе, сейчас (смеётся. — Прим. ред.) я ставлю многоточие.

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Съемки фильма также проходили в Грузии. Как вас принимали?

В Грузию, в великолепие и доброжелательность этой невероятной страны «Студия Байрак» влюбилась в 2014 году, еще на съемках фильма «Избранница» (премьера которого, кстати, состоялась на телеканале СТБ). «Ничто не случается дважды» мы также решили снимать там же, в Батуми. Двух мнений быть не могло! Моя стихия — любимое Черное море, горно-скалистый пейзаж, особая атмосфера человеческих отношений — что может быть лучше для создания очередного шедевра (смеётся. — Прим. ред.)?

Вас называют королевой мелодрам. Все фильмы пользуются невероятным успехом. Как думаете, в чем феномен?

Феномен в феномене, имя которому Оксана, а фамилия Байрак (смеется. — Прим. ред.)! В таланте, который дарован Богом. Ее Величество Байрак (улыбается. — Прим. ред.), кстати, снимает не только мелодрамы, но и триллеры, и детективы. Но вне зависимости от жанра, мой чувственный разум аксиомой выводит космические отношения между мужчиной и женщиной эдакой высокой До — До пятой октавы. Это мое личное ощущение правильности отношений в любви. Ведь я — Женщина с Планеты Любовь.

Каждый ваш фильм — это поучительная история для зрителя. Какую отдачу получаете от своих поклонников? И как часто они обращаются к вам за помощью?

Главная отдача — это невероятная любовь миллионов зрителей, для которых мои фильмы становятся личным Граалем или поиском его. Я получаю огромное количество писем, посланий в Инстаграм, где не только просят совета, а и просто благодарят. Не скрою, я горда тем, что на улицах ко мне подходят люди и с трепетом говорят: «Спасибо. Спасибо, что Вы у нас есть».

Не секрет, что у вас на съемочной площадке царит взаимопонимание и идиллия. Как удается совмещать семейную атмосферу и авторитарность?

Это и есть мое «золотое сечение» (улыбается. — Прим. ред.). Когда я знакомлюсь со своими будущими кинородственниками (операторами, художниками, администраторами, постановщиками. — Прим. ред.) и актёрами, безусловно, я честно проговариваю, как мы будем работать. Нет, не работать, а жить и творить! Всегда сразу же предупреждаю о жесткой требовательности к каждому, имея на это право. Абсолютное. Потому что моя требовательность ко мне же самой — перфекционична! Я не позволяю повысить на кого бы то ни было голос, если это незаслуженно. Я не скабрезничаю, никого не унижаю, но, если в профессиональном плане нужно поставить человека на место (после многочисленных предупреждений), то становлюсь «железной» леди, ледяным тоном испепеляющей оппонента. Да, вот такой контрапункт. Льдом — испепеляя. Но самое любопытное, что вместо обид люди начинают исполнять свои обязанности не на сто, на все двести процентов (смеется. — Прим. ред).

Помню первый день работы с голливудской звездой Эриком Робертсом. Всё и все готовы стопроцентно, и вдруг его вердикт: площадка не готова к съемкам. На мое удивленное «why?» («почему?») Эрик очень спокойно ответил: «Провода от приборов не зафиксированы скотчем к полу. А о них могут споткнуться и актёры, и все остальные члены съемочной группы. И тогда травм не миновать». Робертс был прав? Конечно! С тех пор я на всю жизнь запомнила, что безопасность и порядок в таких, казалось бы, мелочах — неотъемлемая часть съемочного процесса. Правда, по окончании съемок Эрик вынес окончательный вердикт: «Оксэна! У тебя круче, чем в Голливуде»! Да что там Голливуд, говорю я всем и всегда, — у меня круче, чем на любой площадке мира! Потому что каждый вздох и выдох нашей команды пропитан главным постулатом бесконечности — любовью! Но о проводах мы продолжаем не забывать. Никогда (смеётся. — Прим. ред.)!

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