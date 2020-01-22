Все большей популярности набирает празднование китайский Новый год. Ежегодно жители Поднебесной отмечают его в разные дни. Когда же китайский Новый год 2020 по восточному календарю? Подробнее читайте в материале!

В Китае летоисчисление ведется по лунно-солнечному календарю. Поэтому, если по григорианскому календарю наступил 2020-й, то по восточному – это 4718 год. Празднование китайского Нового года начнется 25 января 2020 года и закончится 19 февраля. Но эти даты могут варьироваться в связи с лунным календарем.

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Стоит отметить, что в этом году праздник начнется довольно рано. Примечательно, что за последние десять лет в такую пору Китайский новый год отмечали в 2012 году, который выпал на 23 января. В 2020 мы будем отмечать его 25 января в субботу.

Древние китайцы праздновали Новый год целый месяц, однако реалии современной жизни не позволяют расслабляться так долго, поэтому время отдыха сократилось вдвое. В первый день китайского Нового года повсюду жгут благовония и взрывают фейерверки, чтобы отпугивать злых духов, которые приходят, чтобы украсть урожай (для китайцев Новый год связан с началом посевных работ и является в первую очередь праздником весны).

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В последний день празднований китайцы зажигают на улицах красные фонари, носят ожерелья из мандаринов и традиционно собираются на семейные ужины. Китайцы верят, что в последний день Нового года за праздничном столом встречаются не только живые родственники, но и в виде духов их покойные предки.

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