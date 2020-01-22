Усе більшої популярності набуває святкування китайського Нового року. Щороку жителі Піднебесної відзначають його у різні дні. Коли ж китайський Новий рік 2020 за східним календарем? Детальніше читайте в матеріалі!

У Китаї літочислення ведеться за місячно-сонячним календарем. Тому, якщо за григоріанським календарем настав 2020-й, то за східним – це 4718 рік. Святкування китайського Нового року розпочнеться 25 січня 2020 року і закінчиться 21 лютого. Але ці дати можуть варіюватися у зв’язку з місячним календарем.

Більше на тему: Як незабутньо відсвяткувати Китайський Новий рік?

Варто зазначити, що цього року свято почнеться досить рано. Примітно, що за останні десять років у таку пору Китайський новий рік святкували у 2012 році, який випав на 23 січня. У 2020-му ми будемо відзначати його 25 січня у суботу.

Стародавні китайці святкували Новий рік цілий місяць, проте реалії сучасного життя не дозволяють розслаблятися так довго, тому час відпочинку скоротився вдвічі. У перший день китайського Нового року всюди палять пахощі і підривають феєрверки, щоб відлякувати злих духів, які приходять, щоб вкрасти урожай (для китайців Новий рік пов’язаний з початком посівних робіт і є насамперед святом весни).

Більше на тему: Китайський Новий рік: історія та традиції

В останній день святкувань китайці запалюють на вулицях червоні ліхтарі, носять намиста з мандаринів і традиційно збираються на сімейні вечері. Китайці вірять, що в останній день Нового року за святковим столом зустрічаються не тільки живі родичі, а й у вигляді духів їхні покійні предки.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ