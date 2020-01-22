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Коли китайський Новий рік 2020 за східним календарем

22.01.2020

Усе більшої популярності набуває святкування китайського Нового року. Щороку жителі Піднебесної відзначають його у різні дні. Коли ж китайський Новий рік 2020 за східним календарем? Детальніше читайте в матеріалі!

rat mascot as a traditional character named the God of Wealth on red background the Chinese means fortune

У Китаї літочислення ведеться за місячно-сонячним календарем. Тому, якщо за григоріанським календарем настав 2020-й, то за східним це 4718 рік. Святкування китайського Нового року розпочнеться 25 січня 2020 року і закінчиться 21 лютого. Але ці дати можуть варіюватися у зв’язку з місячним календарем.

Більше на тему: Як незабутньо відсвяткувати Китайський Новий рік?

Варто зазначити, що цього року свято почнеться досить рано. Примітно, що за останні десять років у таку пору Китайський новий рік святкували у 2012 році, який випав на 23 січня. У 2020-му ми будемо відзначати його 25 січня у суботу.

Young woman traveler traveling and looking red lanterns decorations in chinese temple

Стародавні китайці святкували Новий рік цілий місяць, проте реалії сучасного життя не дозволяють розслаблятися так довго, тому час відпочинку скоротився вдвічі. У перший день китайського Нового року всюди палять пахощі і підривають феєрверки, щоб відлякувати злих духів, які приходять, щоб вкрасти урожай (для китайців Новий рік пов’язаний з початком посівних робіт і є насамперед святом весни).

Chinese New Year decoration

Більше на тему: Китайський Новий рік: історія та традиції

В останній день святкувань китайці запалюють на вулицях червоні ліхтарі, носять намиста з мандаринів і традиційно збираються на сімейні вечері. Китайці вірять, що в останній день Нового року за святковим столом зустрічаються не тільки живі родичі, а й у вигляді духів їхні покійні предки.

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