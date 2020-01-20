Евровидение-2020: известны даты Национального отбора в Украине

В этом году отбор на Евровидение-2020 состоит из трех этапов: всеукраинский онлайн-сбор анкет, телевизионные полуфиналы и финал. Но когда именно пройдут полуфиналы и финал масштабного Нацотбора в 2020 году? Узнайте прямо сейчас!

Прямые эфиры Национального отбора 2020 года пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал), когда Украина выберет своего представителя на Евровидении-2020.

65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердаме, Нидерланды.

Напомним, что первый трехлетний меморандум на совместное проведение Национального отбора на Евровидение СТБ и UA: Общественное вещание подписали в 2015-м, а в прошлом году продлили его еще на три года – до 2021 включительно. Сотрудничество сразу стало успешным – в Национальном отборе в 2016 году победила Джамала, которая вернула Евровидение в Украину.

Новый формат отбора стал главным музыкальным событием страны и привлек к себе внимание успешных продюсеров и меценатов. За четыре года сцена Национального отбора открыла широкой публике немало новых имен и дала успешный старт молодым артистам.

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