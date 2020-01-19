Гороскоп на 20 января 2020 года поможет вам узнать, как себя вести в первый день недели. Как правильно вести себя в понедельник и чего следует избегать? Гороскоп на понедельник от экстрасенсов СТБ — читайте в материале.

Овен

Сегодня у вас есть риск поссориться с любимым человеком. Посмотрите глубже, оцените любимого по душевным качествам, а не по внешнему виду.

Телец

Многие представители знака ощутят сегодня любовь с первого взгляда. Но не факт, что знакомство перерастет во что-то серьезное.

Близнецы

Весь день Близнецы будут стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажутся в центре внимания. Все, что связано с большими деньгами или высоким положением в обществе, в этот день будет вызывать особенно активный отклик у окружающих.

Рак

Для Раков понедельник лучше всего использовать для здоровья и улучшения своей внешности.

Лев

Сегодняшний понедельник вам не подходит для любых первых шагов, новых знакомств и инициатив. Сегодня лучше молчать и заняться собой.

Дева

Вы можете, наконец-то, расслабиться — ничего важного для вас сегодня происходить не будет. Отдохните, после работы соберитесь за одним столом с родными.

Весы

Сегодняшний день идеален для генеральной уборки и других неспешных занятий. Возможно, вам стоит покопаться и в самом себе.

Скорпион

Луна сегодня находится в вашем знаке и покровительствует не только вам, но и тем, кто рядом с вами.

Стрелец

Звезды вам сегодня советуют внимательнее осмотреться вокруг и увидеть что-то новое.

Козерог

Спокойная уверенность в себе — ваше самое надежное оружие на этот день. Побудьте наедине, послушайте хорошую музыку и посмотрите интересный фильм.

Водолей

Вас может потянуть на подвиги — держите себя в руках и не слушайте тех, кто вас подначивает.

Рыбы

Сегодня вам нужно быть в большой компании. Соберитесь с друзьями, устройте интересный вечер. Понедельник – не повод оставаться дома!

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