Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Гороскоп на 20 січня 2020 року

19.01.2020

Гороскоп на 20 січня 2020 року допоможе вам дізнатися, як себе вести в перший день тижня. Як правильно поводитися в понеділок і чого слід уникати? Гороскоп на понеділок від екстрасенсів СТБ – читайте в матеріалі.

Овен

Сьогодні у вас є ризик посваритися з коханою людиною. Подивіться глибше, оцініть обранця по душевним якостям, а не за зовнішнім виглядом.

Телець

Багато представників знаку відчують сьогодні любов з першого погляду. Але не факт, що знайомство переросте в щось серйозне.

Близнюки

Весь день Близнюки будуть прагнути бути в гущі подій і при цьому не раз будуть в центрі уваги. Все, що пов’язано з великими грошима або високим становищем у суспільстві, в цей день буде викликати особливо активний відгук у оточуючих.

Рак

Для Раків понеділок найкраще використовувати для здоров’я і поліпшення своєї зовнішності.

Лев

Сьогоднішній понеділок вам не підходить для будь-яких перших кроків, нових знайомств та ініціатив. Сьогодні краще мовчати і зайнятися собою.

Діва

Ви можете, нарешті, розслабитися – нічого важливого для вас сьогодні відбуватися не буде. Відпочиньте, після роботи зберіться за одним столом з рідними.

Терези

Сьогоднішній день ідеальний для генерального прибирання та інших неспішних занять. Можливо, вам варто покопатися і в самому собі.

Скорпіон

Місяць сьогодні знаходиться у вашому знаку і протегує не тільки вам, а й тим, хто поруч з вами.

Стрілець

Зірки вам сьогодні радять уважніше роздивитися навколо і побачити щось нове.

Козеріг

Спокійна впевненість в собі – ваша найнадійніша зброя на цей день. Побудьте на самоті, послухайте гарну музику і подивіться цікавий фільм.

Водолій

Вас може потягнути на подвиги – тримайте себе в руках і не слухайте тих, хто вас підбиває.

Риби

Сьогодні вам потрібно бути у великій компанії. Зберіться з друзями, влаштуйте цікавий вечір. Понеділок – не привід залишатися вдома!

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2020 рік від Хаяла Алекперова

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Гороскоп на тиждень з 20 до 26 січня
Гороскоп на тиждень з 20 до 26 січня
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Переможниця «Х-фактор» -10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Переможниця «Х-фактор» -10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну
Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Аїда Ніколайчук - «The Red Moon»: прем'єра кліпу
Аїда Ніколайчук - «The Red Moon»: прем'єра кліпу

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить