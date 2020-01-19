Гороскоп на 20 січня 2020 року допоможе вам дізнатися, як себе вести в перший день тижня. Як правильно поводитися в понеділок і чого слід уникати? Гороскоп на понеділок від екстрасенсів СТБ – читайте в матеріалі.

Овен

Сьогодні у вас є ризик посваритися з коханою людиною. Подивіться глибше, оцініть обранця по душевним якостям, а не за зовнішнім виглядом.

Телець

Багато представників знаку відчують сьогодні любов з першого погляду. Але не факт, що знайомство переросте в щось серйозне.

Близнюки

Весь день Близнюки будуть прагнути бути в гущі подій і при цьому не раз будуть в центрі уваги. Все, що пов’язано з великими грошима або високим становищем у суспільстві, в цей день буде викликати особливо активний відгук у оточуючих.

Рак

Для Раків понеділок найкраще використовувати для здоров’я і поліпшення своєї зовнішності.

Лев

Сьогоднішній понеділок вам не підходить для будь-яких перших кроків, нових знайомств та ініціатив. Сьогодні краще мовчати і зайнятися собою.

Діва

Ви можете, нарешті, розслабитися – нічого важливого для вас сьогодні відбуватися не буде. Відпочиньте, після роботи зберіться за одним столом з рідними.

Терези

Сьогоднішній день ідеальний для генерального прибирання та інших неспішних занять. Можливо, вам варто покопатися і в самому собі.

Скорпіон

Місяць сьогодні знаходиться у вашому знаку і протегує не тільки вам, а й тим, хто поруч з вами.

Стрілець

Зірки вам сьогодні радять уважніше роздивитися навколо і побачити щось нове.

Козеріг

Спокійна впевненість в собі – ваша найнадійніша зброя на цей день. Побудьте на самоті, послухайте гарну музику і подивіться цікавий фільм.

Водолій

Вас може потягнути на подвиги – тримайте себе в руках і не слухайте тих, хто вас підбиває.

Риби

Сьогодні вам потрібно бути у великій компанії. Зберіться з друзями, влаштуйте цікавий вечір. Понеділок – не привід залишатися вдома!

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