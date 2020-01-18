Гороскоп на 19 января 2020 года поможет вам узнать, чем заняться в воскресенье. Как правильно вести себя в последний выходной и чего следует избегать? Гороскоп на воскресенье от экстрасенсов СТБ — читайте в материале.

Овен

Сегодня вы, несмотря на свой выходной, будете много думать о работе. Мысли о деньгах занимают все ваше время. Но если вы не научитесь отдыхать, вскоре рискуете заболеть.

Телец

Сегодня ваша вторая половинка обратится к вам со своей проблемой. Постарайтесь помочь, но не делайте все сами. Звезды советуют вам начать думать в первую очередь о себе.

Близнецы

Вашему спокойствию сегодня может прийти конец. Произойдут события, которые потребуют от вас решительных действий. Если вы окажетесь неспособными отреагировать, ваше будущее окажется под угрозой.

Рак

Не переживайте о многих незначительных хлопотах и трудностях, сегодня некоторые из них исчезнут сами по себе. Вы сможете выдохнуть!

Лев

Львам сегодня рекомендуется проявлять исключительную доброжелательность к новым знакомым. Кто знает, может вы встретили своего будущего лучшего друга.

Дева

Будьте готовы к приятным неожиданностям со стороны любимого человека. И даже если сюрприз не придется вам по вкусу, сделайте вид, что именно об этом вы и мечтали.

Весы

Жизнь несправедлива. Возможно, вы убедитесь в этом на собственном опыте. Но астрологи не рекомендуют вешать нос — вечером вам предстоит интересная встреча.

Скорпион

Рекомендуем сегодня прислушиваться к своей интуиции. А для достижения успеха выбирать окольные пути.

Стрелец

В воскресенье вы ощутите поддержку влиятельного человека. Вторая половина дня порадует вас финансовыми поступлениями. Не исключено, что вы импульсивно решите отправиться на шоппинг!

Козерог

Ваш долговременный труд может принести вам сегодня конкретные результаты. Не исключено, что они будут подкреплены финансами.

Водолей

Все ваши мысли будут кружить вокруг человека, с которым вы захотите завести романтическое знакомство. Не бойтесь их, действуйте!

Рыбы

Астрологи советуют уделить время себе, сделать гимнастику, в том числе дыхательные упражнения. Вам действительно нужно проветрить голову.

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