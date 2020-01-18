Гороскоп на 19 січня 2020 року допоможе вам дізнатися, чим зайнятися в неділю. Як правильно поводитися в останній вихідний і чого слід уникати? Гороскоп на неділю від екстрасенсів СТБ – читайте в матеріалі.

Овен

Сьогодні ви, незважаючи на свій вихідний, будете багато думати про роботу. Думки про гроші займають весь ваш час. Але якщо ви не навчитеся відпочивати, незабаром ризикуєте захворіти.

Телець

Сьогодні ваша друга половинка звернеться до вас зі своєю проблемою. Постарайтеся допомогти, але не робіть все самі. Зірки радять вам почати думати в першу чергу про себе.

Близнюки

Вашому спокою сьогодні може прийти кінець. Відбудуться події, які зажадають від вас рішучих дій. Якщо ви опинитеся нездатними відреагувати, ваше майбутнє опиниться під загрозою.

Рак

Не переживайте про клопоти і труднощі, сьогодні деякі з них зникнуть самі по собі. Ви зможете видихнути!

Лев

Левам сьогодні рекомендується проявляти виняткову доброзичливість до нових знайомих. Хто знає, може ви зустріли свого майбутнього найкращого друга.

Діва

Будьте готові до приємних несподіванок з боку коханої людини. І навіть якщо сюрприз не прийдеться вам до смаку, зробіть вигляд, що саме про це ви і мріяли.

Терези

Життя несправедливе. Можливо, ви переконаєтеся в цьому на власному досвіді. Але астрологи не рекомендують вішати ніс – ввечері у вас буде цікава зустріч.

Скорпіон

Рекомендуємо сьогодні прислухатися до своєї інтуїції. А для досягнення успіху вибирати легкі шляхи.

Стрілець

У неділю ви відчуєте підтримку впливової людини. Друга половина дня порадує вас фінансовими надходженнями. Не виключено, що ви імпульсивно вирішите вирушити на шопінг!

Козеріг

Ваша довготривала праця може принести вам сьогодні конкретні результати. Не виключено, що вони будуть підкріплені фінансами.

Водолій

Всі ваші думки будуть кружляти навколо людини, з якою ви захочете завести романтичне знайомство. Не бійтеся їх, дійте!

Риби

Астрологи радять приділити час собі, зробити гімнастику, в тому числі дихальні вправи. Вам дійсно потрібно провітрити голову.

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