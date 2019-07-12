Лунный календарь садовода-огородника на июль 2019 года

Незаметно приближается середина лета: время тепла и активного солнца. Ведь июль – это буйный цвет трав, когда природа находится на пике своей активности. Это сбор первых плодов, лекарственных трав, посадка рассады, пересадка многолетних растений. Это месяц, после которого биологическая активность и энергетические силы земли постепенно идут на убыль. Экстрасенс СТБ Ольга Калинова рассказала, какие дни в июле 2019 года являются наиболее благоприятными для высадки.

Уже в августе садоводы и огородники летними утрами заметят первое дыхание осени. Поэтому в течение 31 дня июля стоит максимально посвятить себя земле и получить от нее наибольшую отдачу.

Ключевым словом июля является полив. Это самый важный пункт работ садоводов в самый жаркий месяц года и в то же время достаточно сложный для любителей огорода, ведь идет постоянная борьба с сорняками и вредителями, которые именно в этот период могут нанести непоправимый вред плодам. Что же нам говорят силы природы, какие подсказки дает спутник земли, когда стоит собирать травы, косить траву, чтобы замедлить ее рост, сажать и пересаживать растения?

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Подробный лунный календарь садовода-огородника на июль 2019

Начнем с дней, которые в июле являются наиболее благоприятными и «жаркими» для огородных дел. В этом месяце их 9, а именно: 1, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 25. Вышеперечисленные дни являются временем роста Луны и ее последней четверти. В это время можно смело заниматься поливом, мульчированием почвы, второй посадкой зелени, огурцов, перца, томатов, капусты, фасоли, баклажанов, кабачков. Именно мульчирование, к примеру, томатных грядок в сильную жару может снизить температуру поверхности почвы, а это в сочетании с легким поливом обезопасит растения от стерилизации пыльцы.

Во время роста Луны лучше высаживать культуры, в которых важна сильная надземная часть растения, а убывающая Луна является благоприятной для растений с мощной корневой системой. В этом году сверхурочные дожди июня натворили много бед и значительно уменьшили уровень урожайности, а также вызвали аномальный рост трав. Именно поэтому, если вы запланируете кошение травы на 4, 5, 6, 7 июля, то это значительно замедлит ее рост.

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Неблагоприятные дни для работы с землей: 2, 5, 14, 17–20, 22–24, 27–29, 31. 2 и 17 июля – это время новолуния и полнолуния, поэтому в эти дни стоит землю не беспокоить. Что же делать любителям сада и огорода в неблагоприятное время? Точно не сажать и не пересаживать растения. Можно заниматься сбором ранних сортов картофеля, фруктов, ягод, корнеплодов, лекарственных и эфиромасличных культур, уничтожением вредителей, мульчированием, подпиткой цветов, окуриванием растений, стрижкой деревьев и кустарников.

Все остальные дни являются нейтральными и позволяют проводить ежедневный базовый уход за садом и огородом. Не забывайте о варенье, ведь сезон ягод и сладких огородно-садовых лакомств проходит очень быстро.

Земля в этом месяце дает нам на самом деле гораздо больше, чем плоды и урожай. Июль является временем целебной росы и периодом заготовки лечебных трав. Поэтому, если вы хотите быть здоровыми, то не поленитесь вставать раньше шести часов утра вместе с восходом солнца и «купаться» в росе. Росистые травы забирают негативные энергетические потоки, нормализуют кровообращение, улучшают работу сердечно-сосудистой системы и создают гармоничный психологический фон.

Наряду с росой не следует забывать о целебных травах. Лучше всего их собирать 1, 5–8, 9, 13, 14, 22–24, 27–31 июля. Помните, что основное правило сбора трав – это искренняя молитва и ваша чистая душа, только тогда вы почувствуете травы и позволите им осуществлять их чудодейственное влияние. А в июле силы природы способствуют еще большему магическому действию трав, ведь в праздник Ивана Купала земля дает травам особую силу. Сбор следует начинать на рассвете и применять такие заговоры:

Срываю я, раба Божья (имя),

От травы цветы,

От земли корни.

Для чего они полезны, для того я их и рву.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Заканчивая сбор, поблагодарите землю, леса, поля и целебную траву за помощь и наслаждайтесь летом.

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