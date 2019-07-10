Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Рок-н-ролл на «Х-факторе»: топ-10 выступлений участников

10.07.2019

Легендарное шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ в этом году отмечает 10-й день рождения. Какие только артисты не приходили пробовать свои силы на сцене Х. Давайте вспомним самые яркие выступления в жанре рок-н-ролл. Ведь это не только музыкальный жанр, но образ и стиль жизни. Драйвовые и зажигательные ритмы — отличительная черта направления. Смотрите подборку лучших выступлений участников «Х-фактор».

Больше по теме: 13 апреля Всемирный день рок-н-ролла: история праздника и фотоподборка

«Руки’в Брюки» — «Мальчик-Чик-Чик»

Элвис Одобряет – «Заначка»

Square Universe — «Whole Lotta Love»

Олег Кензов — «Oh, darling!»

Дуэт «Аркадий и Малика» — «Can’t Buy Me Love»

Дмитрий Бабак — «Umbrella»

Колосова Виктория — «House of Rising Sun»

Герасименко Владислав — «Now or never»

Мбани Элина — «Hit the road Jack»

Богдан Совык — «Дорога в облака»

Больше по теме: «Руки’в Брюки»: подборка лучших видеоклипов группы

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить