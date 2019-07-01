Летом в 2017 году в Украине стартовал безвизовый режим. С тех пор украинцы с биометрическими паспортами могут отправиться в страны Евросоюза без виз. Этой возможностью уже воспользовались многие украинцы. Если вы еще не съездили в Европу и не знаете, что необходимо для того, чтобы воспользоваться безвизом, рассказываем, где сделать биометрический паспорт, какие документы подготовить и в какие страны можно лететь.

Оформление биометрического паспорта

В отличие от документа старого образца, в биометрическом есть микрочип с вашими данными – фотография, отпечатки пальцев и другая информация. Это значительно упрощает процедуру вашей идентификации на паспортном контроле. Украинцы могут получить биометрический паспорт в отделении Государственной миграционной службы или в Центре предоставления административных услуг.

Необходимые документы для оформления:

заявление-анкета (пишется работником, принимающим документы);

паспорт гражданина Украины (для лиц, достигших 14-летнего возраста);

свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства. Если родители или один из родителей такого лица на момент его рождения были иностранцами или лицами без гражданства, также подается справка о регистрации лица гражданином Украины (в случае оформления паспорта впервые с применением средств Реестра);

документы, подтверждающие уплату административного сбора, либо оригинал документа об освобождении от его уплаты;

в случае оформления паспорта лицу, не достигшему двенадцатилетнего возраста, или лицу, которое не может передвигаться самостоятельно в связи с длительным расстройством здоровья и которое нуждается в срочном лечении за рубежом, что подтверждается соответствующей справкой лечебного учреждения, может быть подана одна фотография размером 10х15 сантиметров для внесения оцифрованного изображения лица путем сканирования.

Стоимость загранпаспорта в отделении ГМС:

20 рабочих дней – 557 грн 32 коп.

7 рабочих дней – 810 грн 32 коп.

3 рабочих дня – 810 грн 32 коп. (необходим документ, который подтвердит, что выезд за границу является срочным).

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Что у вас могут потребовать на границе?

Будьте готовы предоставить не только биометрический паспорт, но и документы, подтверждающие место проживания (бронь отеля или официальное приглашение), наличие достаточных средств на счету и подтверждение того, что в Украину вы все-таки вернетесь (например, обратный билет). Также необходимо приобрести медицинский страховой полис. И не забудьте страховку транспортного средства, если готовитесь путешествовать на машине.

Условия безвизового режима

Вы можете пребывать в государствах – членах ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии) и других государствах – участниках Шенгенского соглашения до 90 дней в течение 180 дней. Если поездку необходимо продлить – придется оформлять визу. Безвизовый режим не дает права на проживание, трудоустройство, обучение в странах ЕС.

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Страны, в которые мы можем путешествовать

А теперь самое интересное! Получение визы не потребуется во время поездок в следующие государства: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

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