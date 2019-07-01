Влітку 2017 року в Україні стартував безвізовий режим. З тих пір українці з біометричними паспортами можуть відправитися до країн Евросоюзу без наявності візи. Цією можливістю вже скористалися багато українців. Якщо ви ще не з’їздили до Європи і не знаєте що необхідно для того, щоб скористатися безвізом, розповідаємо де зробити біометричний паспорт, які документи підготувати і до яких країни можна летіти.

Оформлення біометричного паспорту

На відміну від документа старого зразка, в біометричному є мікрочіп з вашими даними – фотографія, відбитки пальців та інша інформація. Це значно спрощує процедуру вашої ідентифікації на паспортному контролі. Українці можуть отримати біометричний паспорт у відділенні Державної міграційної служби або у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Необхідні документи для оформлення:

заява-анкета (пишеться працівником, який приймає документи);

паспорт громадянина України (для осіб, що досягли 14-річного віку);

свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі оформлення паспорта вперше із застосуванням засобів Реєстру);

документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;

у разі оформлення паспорта особі, що не досягла дванадцятирічного віку, або особі, яка не може пересуватись самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується відповідною довідкою лікувального закладу, може бути подано одну фотокартку розміром 10х15 сантиметрів для внесення відцифрованого зображення особи шляхом сканування.

Вартість закордонного паспорта у відділенні ДМС:

20 робочих днів — 557 грн 32 коп.

7 робочих днів — 810 грн 32 коп.

3 робочих дня — 810 грн. 32 коп. (Необхідний документ, який підтвердить, що виїзд за кордон є терміновим).

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Що у вас можуть запитати на кордоні?

Будьте готові надати не тільки біометричний паспорт, а й документи, що підтверджують місце проживання (бронь готелю або офіційне запрошення), наявність достатніх коштів на рахунку і підтвердження того, що в Україну ви все-таки повернетеся (наприклад, зворотній квиток). Також необхідно придбати медичний страховий поліс. І не забудьте страховку транспортного засобу, якщо готуєтеся подорожувати на машині.

Умови безвізового режиму

Ви можете перебувати в державах-членах ЄС (за винятком Великобританії та Ірландії) та інших державах-учасницях Шенгенської угоди до 90 днів протягом 180 днів. Якщо поїздку необхідно продовжити – доведеться оформляти візу. Безвізовий режим не буде давати права на проживання, працевлаштування, навчання в країнах ЄС.

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Країни, в які ми можемо подорожувати

А тепер найцікавіше! Отримання візи не потрібно під час поїздок в наступні держави: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція.

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