Троица 2019: какого числа в Украине

Троица считается одним из главных христианских праздников. Как известно, православная церковь отмечает его на 50-й день после Пасхи (с учетом, что Пасха – первый день), а западные христиане – на 57-й день. В 2019 году православная Пасха припадает на 28 апреля. Но какого числа Троица в 2019 году? Об этом читайте в нашем материале.

Итак, какого числа будет Троица в 2019 году? Если Пасха приходится на 28 апреля, то День Святой Троицы выпадает на 16 июня.

Когда празднуют католическую Троицу

Но католическая Троица 2019 празднуется раньше – 23 июня. Главным различием между Троицей католической и Троицей православной считают внешнее: православные священнослужители в этот праздник наряжаются в разные зеленые одежды, а католические – в белые. Смысл же праздника один для всех христиан.

Что можно делать на Троицу

В этот день принято нести в дом зеленые ветви, букеты луговых цветов. Цветы, что побывали в храме, обычно высушивают и хранят эти обереги за иконами. Праздник Троицы посвящен сошествию Святого Духа на учеников Христа. Этот день также считается днем рождения Святой Вселенской соборной апостольской Церкви.

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