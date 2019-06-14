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Трійця 2019: якого числа в Україні

14.06.2019

Трійця вважається одним із головних християнських свят. Як відомо, православна церква відзначає його на 50-й день після Великодня (з урахуванням, що Великдень – перший день), а західні християни – на 57-й день. У 2019 році православний Великдень припадає на 28 квітня. Але якого числа Трійця у 2019 році? Про це читайте у нашому матеріалі.

Отже, якого числа буде Трійця у 2019 році? Якщо Великдень припав на 28 квітня, то День Святої Трійці припадає на 16 червня.

Коли святкують католицьку Трійцю

Однак католицька Трійця 2019 святкується раніше – 23 червня. Основною відмінністю між Трійцею католицькою і Трійцею православною вважають зовнішнє: православні священнослужителі на це свято вбираються в різні зелені шати, а католицькі – в білі. Сенс же свята єдиний для всіх християн.

Що можна робити на Трійцю

У цей день прийнято нести в будинок зелені гілки, букети лугових квітів. Квіти, що побували в храмі, зазвичай висушують і зберігають ці обереги за іконами. Свято Трійці присвячене зішестю Святого Духа на учнів Христа. Цей день також вважається днем ​​народження Святої Вселенської соборної апостольської Церкви.

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