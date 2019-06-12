Ароматное малиновое варенье можно использовать в приготовлении выпечки и десертов или употреблять отдельно с чаем, булочкой или мороженым. Это не только очень вкусно, но и по-настоящему полезно: варенье из малины помогает в лечении простуды и укрепляет иммунитет. Чтобы в холодное время года ничто не угрожало вашему здоровью, предлагаем уже сейчас заготовить малиновое варенье на зиму. Как его сварить, расскажет суперфиналистка «МастерШеф. Профессионалы» Юлия Прохода.

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Для приготовления варенья из малины можно брать ягоды любого размера. Главное, чтобы они не были мятыми или подпорченными. Если вы заметили на малине вредителей, предварительно погрузите ягоды в холодную воду с солью (20 г на 1 л) и подождите 15 мин. Затем поместите в дуршлаг и промойте.

Рецепт варенья из малины на зиму

Ингредиенты:

Малина — 1 кг

Сахар — 1 кг

Вода — 1 ст.

Способ приготовления:

Подготовленную малину очистить от плодоножек и поместить в эмалированную кастрюлю. В отдельной емкости сварить сахарный сироп и частями добавить его к ягодам. Варить малину с сиропом на среднем огне около 15 мин., аккуратно помешивая и снимая пену. Когда варенье будет готово, пена перестанет выделяться. Чтобы консистенция получилась более однородной, варенье можно перетереть через сито. Разложите варенье по стерилизованным банкам и закатайте.

Приятного аппетита!

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