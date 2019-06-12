Клубничный джем: рецепт приготовления на зиму
12.06.2019
Ищете как приготовить клубничный джем? Сезон клубники проходит быстро, нужно успеть и свежей наесться и заготовки на зиму сделать. Ведь так приятно зимой открыть баночку клубничного джема, полить им сырники, чизкейк или мороженное и на несколько минут ощутить аромат лета. Рецепт приготовления на зиму клубничного джема от участника «МастерШеф. Профессионалы» Артема Кинаша найдете в нашем материале.
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Ингредиенты:
- клубника – 1 кг
- сахар – 150 г
- сахарная пудра – 1.5 ст. л.
- лимон – 1.5 ст. л.
- агар-агар – 1.5 ст. л.
- ванильный экстракт – 2 ч. л. (по желанию)
Способ приготовления:
- Клубнику помыть, удалить хвостики и порезать на небольшие кусочки
- Переложить ягоды в большую миску и засыпать сахаром.
- Миску с клубникой поставить на огонь и довести до кипения.
- Варить около 10 минут, периодически перемешивать и снимать пену.
- За пару минут до того как выключать огонь добавить лимонный сок, агар-агар, ванильный экстракт и хорошо перемешать.
- Остудить и пюрировать с помощью погружного блендера (можно обычным).
- Перелить джем в заранее простерилизованные банки и закатать крышками.
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