Можно ли кормить ребенка сосисками – вопрос, которым задавался каждый родитель. И это не удивительно, ведь дети любят мясо именно в таком виде. Какие рекомендации дала диетолог проекта «Зважені та щасливі»-9 Светлана Фус – читайте в материале.

Если вы уверены в качестве сосисок, точно знаете, что в них содержится достаточное количество мяса, иногда можно их включать в рацион. Но лучше всего, когда сосиски вы готовите самостоятельно. Тогда вы точно уверены в их качестве и составе. Сколько положили мяса и какого, какие специи использовали. Конечно же, вы знаете, что не добавили в них того, что может плохо сказаться на здоровье ребенка.

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Самостоятельно приготовленные сосиски – это гарантия того, что с кусочком натурального мяса, из которого вы приготовили продукт, в организм ребенка поступают и белки, и жиры, и витамины с минералами.

Также Светлана Фус отмечает, что такие продукты, как копченые колбасы, включать в меню ребенка нежелательно.

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