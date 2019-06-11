Стиль бохо — это многослойные юбки, струящиеся ткани, сарафаны, необычные сочетания льна, натуральных оттенков и аксессуары хенд-мейд. Если вы хотите добавить в свой повседневный образ изюминку в духе бохо-шик, начните с повязки на голову из шарфа или платка. Как носить повязку на голову в стиле бохо? Практические советы подобрала редакция сайта STB.UA!

Какие бывают повязки на голову?

В теплое время года выбор головных уборов велик. Это может быть повязка на голову из легкого шарфа или платка в их самых разных вариациях. Среди них:

большая шаль с флористическим узором;

тонкий шифоновый шарф;

шелковый или хлопковый шарф;

тонкие платки с абстрактным принтом;

платки с кружевом;

ободки из лент или искусственных цветов;

цепочки, ремешки для волос и др.

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Как завязать повязку на голову?

Один и тот же платок можно завязать не менее чем десятью интересными способами, каждый раз получая модный и оригинальный результат. Бери на вооружение несколько наших идей.

На пляж

Шаль или платок прекрасно подходят для того, чтобы защитить голову от солнца в жаркую погоду и не намочить волосы. Чтобы сделать повязку-тюрбан, покройте голову платком, скрестите концы платка за спиной, отведите обратно к затылку и сложите еще раз накрест. Чем больше размер платка, тем объемнее будет тюрбан. Если купаться вы не планируете, волосы из-под получившейся повязки можно выпустить — нежно и романтично! Носить такой головной убор можно не только на курорте, но и в городе. Например, с легкими платьями, комбинезонами и туниками с тропическим узором.

Легкий ободок

Очень элегантно и утонченно выглядят повязки или ободки, сделанные из некрупных искусственных цветов. Они могут быть дополнены фурнитурой – бусинами, перьями, вставками из кожи и замши, подвесками. Это быстрый способ сделать красивую прическу, когда времени катастрофически не хватает. Достаточно распустить волосы и надеть поверх повязку так, чтобы она находилась примерно посередине лба. Отличная идея для свидания или летнего фестиваля!

Повязка «солоха» или Pin-up

Знакомые всем тканевые повязки с торчащими краями-уголками также могут стать частью бохо-образа. Это, пожалуй, один из наиболее универсальных аксессуаров, ведь носить его можно буквально с любой одеждой. Волосы при этом могут быть собраны в хвост или в пучок, но более богемным лук получится, если оставить локоны все же распущенными. Приподнимите волосы и уложите повязку по нижней линии их роста. Затем волосы отпустите, а концы повязки зафиксируйте на голове.

Победительница проекта «Холостяк»-9 Даша также предпочитает подвязывать волосы небольшим платком.

Бандана

Чтобы получить классический вариант, сложите из платка треугольник, основание приложите ко лбу, а края завяжите на затылке. Если платок большой, из кончиков можно сделать пышный бант, а вот маленькие уголки предлагаем заправить под саму повязку. Помимо стиля casual, бандана органично дополнит наряд в духе кантри – джинсы, клетчатые и джинсовые рубашки, шорты, длинные сарафаны и широкие юбки в сочетании с сандалиями и балетками.

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