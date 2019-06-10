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Известные блогеры Украины

10.06.2019

Профессия блогера с каждым годом становится все популярнее. За жизнью блогеров в социальных сетях следят сотни тысяч людей. Им подражают, у них учатся, ими восхищаются. Редакция сайта STB.UA собрала для вас перечень самых популярных блогеров Украины, на которых точно стоит подписаться.

блогеры

Здоровый образ жизни, спорт и правильное питание

София Стужук 

София Стужук одна из самых популярных мамочек нашей страны. На своей странице девушка делится секретами счастливых отношений (у Софии двое прекрасных детей и замечательный муж). Кроме этого, девушка рассказывает о правильном питании и регулярно устраивает марафоны стройности.


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Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk_life)

Виктория Пинхасова 

Виктория преподает йогу в одном из лучших спорткомплексов Киева. Она регулярно проводит индивидуальные обучения, а еще ведет блог в Instagram. Девушка делится с подписчиками секретами правильного питания, раскрывает секреты идеальной фигуры, которую она обрела, занимаясь йогой.

 

 

 

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Публикация от истории, нужные именно тебе (@victoria_pinkhasova)

Анита Луценко

Анита Луценко ведущая проекта «Зважені та щасливі». Анита мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике. В своем блоге в Instagram девушка регулярно выкладывает видеоуроки с тренировками, делится секретами правильного питания, а также интересными историями из своей жизни.

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Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)

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Кулинария

 

Елена Прохорчук 

Елена Прохорчук позиционирует себя как кулинарного эстета и перфекционистку. Девушка ведет свой блог о кулинарии Lovekitchen.me. В нем Елена делится рецептами вкусных блюд, пишет честные отзывы о ресторанах и проводит исследование продуктов питания. В блоге у девушки не только много полезной информации, но также есть «Кулинарная школа», где каждый может почерпнуть для себя много полезного.

 

 

 

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Публикация от фуд-блог Елены Прохорчук (@lovekitchen.me)

Ольга Кари 

Ольга журналист с 15-летним опытом работы. Девушка ведет блог об уличной еде и неординарных местах Украины, а также всего мира. Здоровые рецепты вкусных блюд, красивые фотографии, интересные рассказы о необычный и интересных местах в мире это и многое другое вы сможете найти на страничке Ольги в Facebook.

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Публикация от Olga Kari (@olgalakari)

Евгений Клопотенко 

Победитель кулинарного шоу «МастерШеф» Евгений Клопотенко стал одним из самых известных фуд-блогеров Украины. В своем блоге Евгений делится рецептами и  эмоциями, рассказывает о кулинарных традициях и собственном гастрономическом опыте. Также шеф-повар пытается реорганизовать систему школьного питания в УКраине. Он составил кулинарную книгу с небанальными рецептами блюд для школьников, которую утвердило Министерство здравоохранения Украины.

 

 

 

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Публикация от Evgeniy Klopotenko (@klopotenko)

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Психология, семья

Таня Пренткович 

Таня молодая мама. Свою страницу в Instagram девушка ведет на украинском языке, что очень импонирует ее подписчикам. В своем блоге Таня рассказывает, как сохранить идеальные отношения в семье, как правильно воспитывать детей. А фотографии на ее странице настолько прекрасны, что их хочется повторить!

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Публикация от Таня Пренткович (@tanyaprentkovych)

Евгения Кузьменко 

В своем блоге в Instagram Евгения рассказывает о материнстве без жертв. Девушка уверена, что можно прекрасно совмещать материнство, работу и путешествия. Также она делится с подписчиками секретами гармоничных отношений и считает, что все желания можно осуществить. Нужно только задаться целью.

 

 

 

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Публикация от Evgenia Nikulina (@nikulina_evgenia)

Соломия Кульба

Соломия Кульба участница 7 сезона «МастерШеф Профессионалы». Соломия живет во Львове. Она мама двоих прекрасных детей. В своем блоге в  Instagram девушка делится с подписчиками секретами счастливого материнства, тонкостями воспитания, а также вкусными рецептами полезных блюд.

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Публикация от Кульба Соломія (@solijas)

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Мода и lifestyle

 

Маша Тимошенко

Маша Тимошенко блогер и молодая мама родом из Беларуси. На своей странице в Instagram девушка делится модными и лайфстайл-советами. Ее страница пользуется огромной популярностью: за последний год число подписчиков Маши выросло более чем на 100 тысяч.

 

 

 

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Публикация от (@tim_masha)

Маргарита Мурадова

Маргарита Мурадова основательница школы «Стайлист». Если вы хотите стать фэшн-дивой, то вы просто обязаны подписаться на ее страничку в Instagram. В своем блоге Маргарита делится секретами и фишками, которые помогут любой девушке стать самой модной штучкой в городе, но при этом не потерять свой стиль. В профиле Маргариты много крутых аутфитов и подборок крутых образов!

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Публикация от MARGARITA MURADOVA. STYLIST (@greenteanosugar)

Маша Ефросинина 

Маша Ефросинина не нуждается в представлении. Ее знает каждый украинец. Она прекрасная мама, счастливая жена и успешная телеведущая. За жизнью Маши Ефросининой в Instagram следят более миллиона человек. И не удивительно, ведь более харизматичной женщины на украинском телевидении, наверняка, нет.

 

 

 

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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Бонус. Обработка фото

Таня Губенко  

Если вы хотите привести в порядок свою галерею в Instagram или научиться делать крутые фото, то просто обязаны подписаться на Таню Губенко. У себя на страничке девушка делиться советами о том, как правильно обрабатывать фото, как выстроить кадр. А еще у Тани шикарные волосы, и она раскрывает секреты о том, как отрастить шевелюру, покруче, чем у Рапунцель.

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Публикация от Таня Губенко (@tanya.gubenko)

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