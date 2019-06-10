Професія блогера з кожним роком стає все популярнішою. За життям блогерів у соціальних мережах стежать сотні тисяч людей. Їх наслідують, у них навчаються, ними захоплюються. Редакція сайту STB.UA зібрала для вас перелік найпопулярніших блогерів України, на яких точно варто підписатися.

Здоровий спосіб життя, спорт і правильне харчування

Софія Стужук

Софія Стужук – одна з найпопулярніших матусь нашої країни. На своїй сторінці дівчина ділиться секретами щасливих стосунків (у Софії двоє прекрасних дітей і чудовий чоловік). Окрім цього, дівчина розповідає про правильне харчування та регулярно влаштовує марафони стрункості.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk_life) 8 Июн 2019 в 12:16 PDT

Вікторія Пінхасова

Вікторія викладає йогу в одному з найкращих спорткомплексів Києва. Вона регулярно проводить індивідуальні навчання, а ще веде блог в Instagram. Дівчина ділиться зі своїми підписниками секретами правильного харчування, розкриває таємниці ідеальної фігури, яку вона отримала, займаючись йогою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от истории, нужные именно тебе (@victoria_pinkhasova) 20 Мар 2019 в 9:56 PDT

Аніта Луценко

Аніта Луценко – ведуча проекту «Зважені та щасливі». Аніта – майстер спорту та срібна чемпіонка Європи зі спортивної аеробіки. У своєму блозі в Instagram дівчина регулярно викладає відеоуроки з тренуваннями, ділиться секретами правильного харчування, а також цікавими історіями зі свого життя.

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Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty) 8 Июн 2019 в 10:02 PDT

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Кулінарія

Олена Прохорчук

Олена Прохорчук позиціонує себе як кулінарного естета та перфекціоніста. Дівчина веде свій блог про кулінарію – Lovekitchen.me. У ньому Олена ділиться рецептами смачних страв, пише чесні відгуки про ресторани та проводить дослідження продуктів харчування. У блозі дівчини не тільки багато корисної інформації, а також є «Кулінарна школа», де кожен може знайти для себе багато корисного.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от фуд-блог Елены Прохорчук (@lovekitchen.me) 11 Янв 2019 в 3:29 PST

Ольга Карі

Ольга – журналіст із 15-річним досвідом роботи. Дівчина веде блог про вуличну їжу та неординарні місця України, а також світу. Здорові рецепти смачних страв, красиві фотографії, цікаві розповіді про незвичайні та цікаві місця у світі – це й багато іншого ви зможете знайти на сторінці Ольги у Facebook.

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Публикация от Olga Kari (@olgalakari) 8 Июн 2019 в 2:03 PDT

Євген Клопотенко klopotenko

Переможець кулінарного шоу «МастерШеф» Євген Клопотенко став одним із найвідоміших фуд-блогеров України. У своєму блозі Євген ділиться рецептами й емоціями, розповідає про кулінарні традиції та власний гастрономічний досвід. Також шеф-кухар намагається реорганізувати систему шкільного харчування в Україні. Він уклав кулінарну книгу з небанальними рецептами страв для школярів, яку затвердило Міністерство охорони здоров’я України.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgeniy Klopotenko (@klopotenko) 3 Июн 2019 в 1:19 PDT

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Психологія, сім’я

Таня Пренткович

Таня – молода мама. Свою сторінку в Instagram дівчина веде українською мовою, що дуже імпонує її підписникам. У своєму блозі Таня розповідає, як зберегти ідеальні стосунки в родині, як правильно виховувати дітей. А фотографії на її сторінці настільки прекрасні, що їх хочеться повторити!

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Публикация от Таня Пренткович (@tanyaprentkovych) 9 Июн 2019 в 10:49 PDT

Євгенія Кузьменко

У своєму блозі в Instagram Євгенія розповідає про материнство без жертв. Дівчина впевнена, що можна прекрасно поєднувати материнство, роботу й подорожі. Також вона ділиться з підписниками секретами гармонійних стосунків і вважає, що всі бажання можна здійснити. Потрібно тільки поставити собі за мету.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Nikulina (@nikulina_evgenia) 7 Июн 2019 в 8:38 PDT

Соломія Кульба

Соломія Кульба – учасниця 7 сезону «МастерШеф Професіонали». Соломія живе у Львові. Вона – мама двох прекрасних дітей. У своєму блозі в Instagram дівчина ділиться з підписниками секретами щасливого материнства, тонкощами виховання, а також смачними рецептами корисних страв.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кульба Соломія (@solijas) 3 Мар 2019 в 12:56 PST

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Мода і lifestyle

Маша Тимошенко

Маша Тимошенко – блогер і молода мама родом із Білорусі. На своїй сторінці в Instagram дівчина ділиться модними та лайфстайл-порадами. Її сторінка користується величезною популярністю: за останній рік кількість підписників Маші зросла більш ніж на 100 тисяч.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@tim_masha) 3 Июн 2019 в 8:18 PDT

Маргарита Мурадова

Маргарита Мурадова – засновниця школи «Стайліст». Якщо ви хочете стати фешн-дівою, то ви просто зобов’язані підписатися на її сторіночку в Instagram. У своєму блозі Маргарита ділиться секретами та фішками, які допоможуть будь-якій дівчині стати наймоднішою штучкою в місті, але при цьому не втратити свій стиль. У профілі Маргарити багато крутих аутфітів і добірок крутих образів!

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Публикация от MARGARITA MURADOVA. STYLIST (@greenteanosugar) 3 Июн 2019 в 6:43 PDT

Маша Єфросініна

Маша Єфросініна не потребує додаткового представлення. Її знає кожен українець. Вона – прекрасна мама, щаслива дружина та успішна телеведуча. За життям Маші Єфросініної в Instagram стежить понад мільйон підписників. І не дивно, адже більш харизматичної жінки на українському телебаченні, напевно, немає.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 26 Май 2019 в 10:58 PDT

Бонус. Обробка фото

Таня Губенко

Якщо ви хочете привести в порядок свою галерею в Instagram або навчиться робити круті фото, то просто зобов’язані підписатися на Таню Губенко. У себе на сторінці дівчина ділиться порадами про те, як правильно обробляти фото, як вибудовувати кадр. А ще в Тані розкішне волосся, й вона розкриває секрети про те, як відростити шевелюру, кращу, ніж у Рапунцель.

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Публикация от Таня Губенко (@tanya.gubenko) 10 Июн 2019 в 6:16 PDT

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