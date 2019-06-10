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Відомі блогери України

10.06.2019

Професія блогера з кожним роком стає все популярнішою. За життям блогерів у соціальних мережах стежать сотні тисяч людей. Їх наслідують, у них навчаються, ними захоплюються. Редакція сайту STB.UA зібрала для вас перелік найпопулярніших блогерів України, на яких точно варто підписатися.

блогеры

Здоровий спосіб життя, спорт і правильне харчування

Софія Стужук 

Софія Стужук одна з найпопулярніших матусь нашої країни. На своїй сторінці дівчина ділиться секретами щасливих стосунків (у Софії двоє прекрасних дітей і чудовий чоловік). Окрім цього, дівчина розповідає про правильне харчування та регулярно влаштовує марафони стрункості.


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Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk_life)

Вікторія Пінхасова 

Вікторія викладає йогу в одному з найкращих спорткомплексів Києва. Вона регулярно проводить індивідуальні навчання, а ще веде блог в Instagram. Дівчина ділиться зі своїми підписниками секретами правильного харчування, розкриває таємниці ідеальної фігури, яку вона отримала, займаючись йогою.

 

 

 

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Публикация от истории, нужные именно тебе (@victoria_pinkhasova)

Аніта Луценко 

Аніта Луценко ведуча проекту «Зважені та щасливі». Аніта майстер спорту та срібна чемпіонка Європи зі спортивної аеробіки. У своєму блозі в Instagram дівчина регулярно викладає відеоуроки з тренуваннями, ділиться секретами правильного харчування, а також цікавими історіями зі свого життя.

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Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)

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Кулінарія

 

Олена Прохорчук 

Олена Прохорчук позиціонує себе як кулінарного естета та перфекціоніста. Дівчина веде свій блог про кулінарію Lovekitchen.me. У ньому Олена ділиться рецептами смачних страв, пише чесні відгуки про ресторани та проводить дослідження продуктів харчування. У блозі дівчини не тільки багато корисної інформації, а також є «Кулінарна школа», де кожен може знайти для себе багато корисного.

 

 

 

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Публикация от фуд-блог Елены Прохорчук (@lovekitchen.me)

Ольга Карі 

Ольга журналіст із 15-річним досвідом роботи. Дівчина веде блог про вуличну їжу та неординарні місця України, а також світу. Здорові рецепти смачних страв, красиві фотографії, цікаві розповіді про незвичайні та цікаві місця у світі це й багато іншого ви зможете знайти на сторінці Ольги у Facebook.

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Публикация от Olga Kari (@olgalakari)

Євген Клопотенко klopotenko

Переможець кулінарного шоу «МастерШеф» Євген Клопотенко став одним із найвідоміших фуд-блогеров України. У своєму блозі Євген ділиться рецептами й емоціями, розповідає про кулінарні традиції та власний гастрономічний досвід. Також шеф-кухар намагається реорганізувати систему шкільного харчування в Україні. Він уклав кулінарну книгу з небанальними рецептами страв для школярів, яку затвердило Міністерство охорони здоров’я України.

 

 

 

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Публикация от Evgeniy Klopotenko (@klopotenko)

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Психологія, сім’я

Таня Пренткович

Таня молода мама. Свою сторінку в Instagram дівчина веде  українською мовою, що дуже імпонує її підписникам. У своєму блозі Таня розповідає, як зберегти ідеальні стосунки в родині, як правильно виховувати дітей. А фотографії на її сторінці настільки прекрасні, що їх хочеться повторити!

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Публикация от Таня Пренткович (@tanyaprentkovych)

Євгенія Кузьменко 

У своєму блозі в Instagram Євгенія розповідає про материнство без жертв. Дівчина впевнена, що можна прекрасно поєднувати материнство, роботу й подорожі. Також вона ділиться з підписниками секретами гармонійних стосунків і вважає, що всі бажання можна здійснити. Потрібно тільки поставити собі за мету.

 

 

 

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Публикация от Evgenia Nikulina (@nikulina_evgenia)

Соломія Кульба

Соломія Кульба учасниця 7 сезону «МастерШеф Професіонали». Соломія живе у Львові. Вона мама двох прекрасних дітей. У своєму блозі в Instagram дівчина ділиться з підписниками  секретами щасливого материнства, тонкощами виховання, а також смачними рецептами корисних страв.

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Публикация от Кульба Соломія (@solijas)

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Мода і lifestyle

 

Маша Тимошенко 

Маша Тимошенко блогер і молода мама родом із Білорусі. На своїй сторінці в Instagram дівчина ділиться модними та лайфстайл-порадами. Її сторінка користується величезною популярністю: за останній рік кількість підписників Маші зросла більш ніж на 100 тисяч.

 

 

 

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Публикация от (@tim_masha)

Маргарита Мурадова 

Маргарита Мурадова засновниця школи «Стайліст». Якщо ви хочете стати фешн-дівою, то ви просто зобов’язані підписатися на її сторіночку в Instagram. У своєму блозі Маргарита ділиться секретами та фішками, які допоможуть будь-якій дівчині стати наймоднішою штучкою в місті, але при цьому не втратити свій стиль. У профілі Маргарити багато крутих аутфітів і добірок крутих образів!

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Публикация от MARGARITA MURADOVA. STYLIST (@greenteanosugar)

Маша Єфросініна

Маша Єфросініна не потребує додаткового представлення. Її знає кожен українець. Вона прекрасна мама, щаслива дружина та успішна телеведуча. За життям Маші Єфросініної в Instagram стежить понад мільйон підписників. І не дивно, адже більш харизматичної жінки на українському телебаченні, напевно, немає.

 

 

 

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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Бонус. Обробка фото

Таня Губенко 

Якщо ви хочете привести в порядок свою галерею в Instagram або навчиться робити круті фото, то просто зобов’язані підписатися на Таню Губенко. У себе на сторінці дівчина ділиться порадами про те, як правильно обробляти фото, як вибудовувати кадр. А ще в Тані розкішне волосся, й вона розкриває секрети про те, як відростити шевелюру, кращу, ніж у Рапунцель.

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Публикация от Таня Губенко (@tanya.gubenko)

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