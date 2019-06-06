Суп-пюре из кабачков: рецепт приготовления от Юрия Негрича
06.06.2019
Суп-пюре из кабачков – невероятно вкусное и нежное летнее блюдо, которое полюбят все члены семьи. Оно очень простое в приготовлении и требует бюджетного набора продуктов, которые найдутся в каждом доме. Предлагаем вашему вниманию рецепт супа-пюре из кабачков от участника самого кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы» Юрия Негрича.
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Ингредиенты:
- молодые кабачки – 4 шт.
- картофель – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- масло – 2 ст. л.
- сливки 20% – 200 мл
- куриный бульон – 1 л
- гренки – 10 шт.
- соль – по вкусу
- перец черный молотый – по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите кабачки, картофель, морковь и лук.
- Разогрейте в кастрюле масло, обжарьте раздавленный чеснок с луком.
- Нарежьте кабачки, картофель и морковь. Тушите в кастрюле 7 минут, постоянно помешивая.
- Добавьте куриный бульон и доведите овощи до готовности.
- Разогрейте сливки.
- Слейте бульон в отдельную емкость.
- Взбейте овощи блендером до состояния пюре.
- Добавьте горячие сливки и бульон к овощам, получая желаемую консистенцию.
- Прогрейте суп, постоянно помешивая.
- Накройте кастрюлю полотенцем и дайте настояться.
- Поджарьте гренки на сухой сковороде.
- Подавайте суп вместе с гренками.
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