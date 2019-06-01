Стало известно, кто стал победителем шоу «МастерШеф. Профессионалы». Состоялось последнее испытание, после которого мы узнали имя победителя. Кто унес домой миллион гривен и звание лучшего кулинара-профессионала — читайте в материале.

Победителем «МастерШеф. Профессионалы» стал Павел Серветник.

В победу простого парня Паши Серветника из поселка Камышаны никто не верил. С первого и до последнего дня участники не воспринимали его как сильного конкурента. Но парень доказал всем, что он настоящий профессионал. Паша всегда верил в свою победу и на каждом конкурсе удивлял судей блюдами высокой кухни. Он не боялся рисковать и экспериментировать. Именно его страсть к новым знаниям и любовь к кулинарии привели его к победе.

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В суперфинале Паша боролся за победу вместе с Юрой Негричем и Юлией Проходой. На балконе были родственники суперфиналистов и остальные участники «МастерШеф. Профессионалы». Большинство поддерживали именно Пашу. И после оглашения результатов никто не сдерживал своих эмоций. Особенно радовались отец победителя, Катя Яблонская и Дима Касап. Паша Серветник владеет множеством техник, неустанно работает над собой, а его кулинарный путь выходит на новую ступень развития.

Video: Кто стал победителем шоу «МастерШеф. Профессионалы» Кто выиграл Мастер Шеф Профессионалы стало известно 01.06.2019. Читайте, кто победил в финале Мастер Шеф Профессионалы

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