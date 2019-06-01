Стало відомо, хто став переможцем першого сезону шоу «МастерШеф. Професіонали». Відбулося останнє випробування, після якого ми дізналися ім’я переможця. Хто забрав додому мільйон гривень і звання найкращого кулінара-професіонала — читайте в матеріалі.

Переможцем «МастерШеф. Професіонали» став Павло Серветник.

У перемогу простого хлопця Паші Серветника із селища Комишани ніхто не вірив. З першого і до останнього дня учасники не сприймали його як сильного конкурента. Але хлопець довів усім, що він справжній професіонал. Паша завжди вірив у свою перемогу і на кожному конкурсі дивував суддів стравами високої кухні. Він не боявся ризикувати і експериментувати. Саме його пристрасть до нових знань і любов до кулінарії привели його до перемоги.

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У суперфіналі Паша боровся за перемогу разом з Юрою Негричем і Юлією Проходою. На балконі були родичі суперфіналістів і решта учасників «МастерШеф. Професіонали». Більшість підтримували саме Пашу. І після оголошення результатів ніхто не стримував своїх емоцій. Особливо раділи батько переможця, Катя Яблонська і Діма Касап. Паша Серветник володіє безліччю технік, невпинно працює над собою, а його кулінарний шлях виходить на новий щабель розвитку.

Video: Хто став переможцем шоу «МастерШеф. Професіонали» Хто виграв МастерШеф Професіонали стало відомо 01.06.2019. Читайте, хто переміг у фіналі МастерШеф Професіонали

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