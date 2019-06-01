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Хто став переможцем шоу «МастерШеф. Професіонали»

01.06.2019

Стало відомо, хто став переможцем першого сезону шоу «МастерШеф. Професіонали». Відбулося останнє випробування, після якого ми дізналися ім’я переможця. Хто забрав додому мільйон гривень і звання найкращого кулінара-професіонала читайте в матеріалі.

Кто стал победителем шоу «МастерШеф. Профессионалы»

Переможцем «МастерШеф. Професіонали» став Павло Серветник.

У перемогу простого хлопця Паші Серветника із селища Комишани ніхто не вірив. З першого і до останнього дня учасники не сприймали його як сильного конкурента. Але хлопець довів усім, що він справжній професіонал. Паша завжди вірив у свою перемогу і на кожному конкурсі дивував суддів стравами високої кухні. Він не боявся ризикувати і експериментувати. Саме його пристрасть до нових знань і любов до кулінарії привели його до перемоги.

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У суперфіналі Паша боровся за перемогу разом з Юрою Негричем і Юлією Проходою. На балконі були родичі суперфіналістів і решта учасників «МастерШеф. Професіонали». Більшість підтримували саме Пашу. І після оголошення результатів ніхто не стримував своїх емоцій. Особливо раділи батько переможця, Катя Яблонська і Діма Касап. Паша Серветник володіє безліччю технік, невпинно працює над собою, а його кулінарний шлях виходить на новий щабель розвитку.

Video: Хто став переможцем шоу «МастерШеф. Професіонали»

Хто виграв МастерШеф Професіонали стало відомо 01.06.2019. Читайте, хто переміг у фіналі МастерШеф Професіонали

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