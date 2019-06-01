Финалист «МастерШеф. Профессионалы» Александр Абрамов рассказал о своем участии в проекте

Александр Абрамов — самый опытный участник «МастерШеф. Профессионалы». Но в финальном испытании ему не удалось приготовить блюда, достойные суперфинала. Зачем опытный шеф все же пришел на «МастерШеф. Профессионалы»? О своем участии в проекте рассказал Александр Абрамов.

Александр, расскажите о самом сложном конкурсе на «МастерШеф. Профессионалы».

Ну, я думаю, все конкурсы были сложными. Было интереснее всего готовить на индивидуальных конкурсах. Тогда ты можешь проявить себя и не зависеть от команды, где все зависит от слаженности в работе.

Как вы, человек с таким большим опытом, воспринимали критику от судей?

Я — шеф, который проработал в ресторане более 20 лет, — критику судей воспринимал как обратную связь от гостей ресторана. Профессиональный шеф может быть только тогда мастером своего дела, когда может адекватно принять критику и сделать так, чтобы гость к тебе вернулся. Поэтому я думаю, что судьи являются такими же гостями, как и в ресторане, и я всегда прислушивался к их советам. Это давало мне свои козыри.

Скажите, какие отношения с участниками сложились у вас на проекте?

Знаете, я — человек с большим опытом, жизненным опытом, руководящим опытом. Поэтому мое жизненное кредо – находить с каждым общий язык и, соответственно, на протяжении всего проекта я старался поддерживать хорошие отношения с участниками.

Как думаете, почему вы не прошли в суперфинал? В чем была проблема?

Когда Алик бил кулаком по столу и кричал: «Я капитан, как я сказал, так и будет». Вот такой и результат получился. Пескова и Алик изначально очень хотели быть в команде Серветника. Они открыто об этом заявляли. Почему-то они решили, что они вдвоем какая-то отдельная команда, а я третье колесо телеги. Поэтому в принципе, когда в команде лебедь, рак и щука и нет желания побеждать, то команда победить не может никогда.

Саша, с какой целью вы шли на «МастерШеф. Профессионалы»?

Я пришел сюда победить, и я победил. Для меня это в любом случае победа. Я обрел сейчас много новых поклонников. Я хотел получить не только кулинарный опыт, потому что он и так достаточно большой. Мне было интересно увидеть себя как медийную личность, и в дальнейшем я планирую именно в этом сегменте развиваться. Поэтому опыт медийности, который мне дал «МастерШеф», очень полезен, и это уже является победой над собой. Я планирую и дальше двигаться в этом направлении.

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