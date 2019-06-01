Фіналіст «МастерШеф. Професіонали» Олександр Абрамов розповів про свою участь у проекті

Олександр Абрамов — найдосвідченіший учасник «МастерШеф. Професіонали». Але у фінальному випробуванні йому не вдалося приготувати страви, гідні суперфіналу. Навіщо досвідчений шеф все ж прийшов на «МастерШеф. Професіонали»? Про свою участь у проекті розповів Олександр Абрамов.

Олександре, розкажіть про найскладніший конкурс на «МастерШеф. Професіонали».

Ну, я думаю, всі конкурси були складними. Було найцікавіше готувати на індивідуальних конкурсах. Тоді ти можеш проявити себе і не залежати від команди, де все залежить від злагодженості в роботі.

Як ви, людина з таким великим досвідом, сприймали критику від суддів?

Я — шеф, який пропрацював в ресторані понад 20 років, — критику суддів сприймав як зворотний зв’язок від гостей ресторану. Професійний шеф може бути тільки тоді майстром своєї справи, коли він здатний адекватно прийняти критику і зробити так, щоб гість до тебе повернувся. Тому я думаю, що судді є такими ж гостями, як і в ресторані, і я завжди прислухався до їхніх порад. Це давало мені свої козирі.

Скажіть, які взаємини з учасниками склалися у вас на проекті?

Знаєте, я — людина з великим досвідом, життєвим досвідом, керівним досвідом. Тому моє життєве кредо — знаходити з кожним спільну мову і, відповідно, впродовж всього проекту я намагався підтримувати хороші стосунки з учасниками.

Як думаєте, чому ви не пройшли в суперфінал? У чому була проблема?

Коли Алік бив кулаком по столу і кричав: «Я капітан, як я сказав, так і буде». Отакий був і результат. Пєскова і Алік спочатку дуже хотіли бути в команді Серветника. Вони відкрито про це заявляли. Чомусь вони вирішили, що удвох вони якась окрема команда, а я третє колесо воза. Тому в принципі, коли в команді лебідь, рак і щука і немає бажання перемагати, то команда перемогти не може ніколи.

Сашко, з якою метою ви йшли на «МастерШеф. Професіонали»?

Я прийшов сюди перемогти, і я переміг. Для мене це в будь-якому випадку перемога. Я знайшов зараз багато нових шанувальників. Я хотів отримати не тільки кулінарний досвід, тому що він і так досить великий. Мені було цікаво побачити себе як медійну особистість, і надалі я планую саме в цьому сегменті розвиватися. Тому досвід медійності, який мені дав «МастерШеф», дуже корисний, і це вже є перемогою над собою. Я планую і далі рухатися в цьому напрямку.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ