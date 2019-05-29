Уже скоро наступит первый день лета, а это значит, что нас ждет целых 92 жарких дня! Стаканчик прохладительного напитка в зной – настоящее спасение! А приготовив его самостоятельно, вы сможете отказаться от газировки и магазинного питья! Участник «МастерШеф. Профессионалы» Шева Димарик сделал подборку 13 лучших освежающих летних напитков, которые можно легко и просто приготовить дома. Читайте в материале.

Клубника, лайм, огурец

Ингредиенты:

нарезанная клубника – 1 стакан

нарезанные огурцы – 1 стакан

нарезанный лайм – 2 шт.

листья мяты – 1/4 стакана

холодная фильтрованная вода

лед

Приготовление:

В кувшине смешать лед, лайм, клубнику и огурцы. Листья мяты измельчить и добавить в кувшин. Залить холодной фильтрованной водой. Немного подавить фрукты, чтобы они отдали больше вкуса. Дать постоять минимум 1 час.

Клубника, лимон и базилик

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Ингредиенты:

клубника, разрезанная пополам – 4–6 ягод

нарезанный лимон – 1/2 часть

свежий базилик – небольшая горстка

холодная фильтрованная вода

лед

Приготовление:

Наполнить кувшин льдом и фруктами. Листья базилика измельчить и добавить в кувшин, чтобы он отдал свой аромат. Залить холодной фильтрованной водой. Дать постоять по крайней мере 1 час. Если нет времени ждать, потыкать фрукты вилкой, чтобы они быстрее дали сок.

Черника и апельсин

Ингредиенты:

апельсин (нарезать) – 2 шт.

черника – горстка

холодная фильтрованная вода

лед

Приготовление:

Смешать все ингредиенты в кувшине. Поставить в холодильник на 2–24 часа, чтобы позволить воде настояться. Можно раздавить чернику, чтобы она дала больше сока.

Арбуз и мята

Ингредиенты:

арбуз, нарезанный кусочками – 500 г

листья мяты

холодная фильтрованная вода

лед

Приготовление:

Смешать арбуз, мяту и лед в кувшине, а затем залить водой. Оставить в холодильнике на 2–8 часов. Для получения более яркого вкуса количество арбуза и мяты можно увеличить.

Апельсин и огурец

Ингредиенты:

апельсин (большой) – 2 шт.

лимон – 1 шт.

огурец (большой) – 1/2 часть

свежая мята – горсть

холодная фильтрованная вода

лед

Приготовление:

Апельсины, лимон и огурец нарезать, положить в кувшин, залить водой. Немного подавить фрукты, чтобы они отдали больше вкуса. Мяту измельчить, добавить в кувшин.

Апельсин и кинза

Ингредиенты:

кинза / мята / базилик

апельсин (нарезать) – 2 шт.

холодная фильтрованная вода

лед

Приготовление:

В кувшине смешать лед и нарезанные апельсины. Листья кинзы измельчить и добавить в кувшин. Залить холодной фильтрованной водой. Немного подавить фрукты, чтобы они отдали больше вкуса. Дать постоять минимум 1 час.

Грейпфрут и розмарин

Ингредиенты:

нарезанный грейпфрут – 1/2 часть

розмарин – несколько веточек

холодная фильтрованная вода

лед

Приготовление:

В кувшине смешать лед и нарезанный грейпфрут. Добавить розмарин. Залить холодной фильтрованной водой. Оставить в холодильнике на ночь.

Малина, лепестки розы и ваниль

Ингредиенты:

малина – 200 г

ваниль – палочка

лепестки розы

холодная фильтрованная вода

лед

Приготовление:

В кувшине смешать все ингредиенты. Залить холодной фильтрованной водой. Оставить в холодильнике на ночь.

Черника и лаванда

Ингредиенты:

черники – 250 г

цветы лаванды

холодная фильтрованная вода

лед

Приготовление:

В кувшине смешать ягоды и цветы лаванды и залить водой. При желании ягоды можно подавить. Поставить в холодильник минимум на 30 минут. При подаче добавить лед.

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Киви и огурец

Ингредиенты:

киви (очищенные) – 6 шт.

огурец (большой) – 1 шт.

сахар – по вкусу

холодная фильтрованная вода

лед

Приготовление:

С помощью блендера перемешать до однородной массы киви, огурец, сахар и 2 стакана воды. Перелить в кувшин и влить еще 4 стакана воды. Добавить лед. При подаче украсить кусочками киви.

Дыня, лайм и малина

Ингредиенты:

дыня – 1 шт (небольшая зрелая)

сахара – 1/2 стакана

лайм – 5 шт.

малина – 1 стакан

холодная фильтрованная вода

лед

Приготовление:

Разрезать дыню пополам, удалить семена ложкой, очистить мякоть от кожуры и нарезать кусочками. Размельчить дыню в блендере. Используя сито, отжать сок. Перелить сок дыни в кувшин и добавить 4 стакана воды. Выжать сок из лайма и размешать в нем сахар до полного растворения. Перелить лаймовый сок в кувшин, добавить туда ягоды малины и лед.

Арбуз и кокос

Ингредиенты:

очищенная от косточек мякоть арбуза – 0,5 кг

кокосовая вода – 4 стакана

свежевыжатый сок лайма – 2 столовые ложки

холодная фильтрованная вода

лед

Приготовление:

Размельчить арбуз в блендере. Через сито отжать арбузный сок. Перелить его в кувшин. Добавить кокосовую воду и сок лайма. Поставить в холодильник минимум на 1 час. Подавать со льдом.

Манго и лайм

Ингредиенты:

нарезанные кусочки манго – 2 стакана

свежевыжатый сок лайма – 2 столовые ложки

сахар – 4 ст. л.

холодная фильтрованная вода

лед

Приготовление:

Все ингредиенты, за исключением льда, перемешать с помощью блендера. Добавить лед.

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