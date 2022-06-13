Освіжаючі напої: 13 простих рецептів

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13 простих освіжаючих напоїв від учасника «МастерШеф. Битва сезонів»

13.06.2022

Уже дуже скоро настане перший день літа, а це означає, що нас чекає цілих 92 спекотних дні! Склянка прохолодного напою в спеку – справжній порятунок! А приготувавши його самостійно, ви зможете відмовитися від газованої води і магазинних напоїв! Учасник «МастерШеф. Битва сезонів» Шева Дімарик зробив добірку 13 найкращих освіжаючих літніх напоїв, які можна легко і просто приготувати вдома. Читайте в матеріалі.

Полуниця, лайм, огірок

прохолоджуючі напої

Інгредієнти:

  • нарізана полуниця – 1 скл. 
  • нарізаніх огірки  1 скл. 
  • нарізаний лайм 2 шт.
  • листя м’яти – 1/4 скл.
  • холодна фільтрована вода
  • лід

Приготування:

  1. У глечику змішати лід, лайм, полуницю і огірки.
  2. Листя м’яти подрібнити і додати в глечик.
  3. Залити холодною фільтрованою водою.
  4. Трохи почавити фрукти, щоб вони віддали більше смаку.
  5. Дати постояти мінімум 1 годину.

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Полуниця, лимон і базилік

освіжаючі напої в домашніх умовах

Інгредієнти:

  • полуниця, розрізана навпіл – 4–6 ягід
  • лимон (нарізаний) – 1/2  частина
  • свіжий базилік – невелика жменя
  • холодна фільтрована вода
  • лід

Приготування:

  1. Наповнити глечик льодом і фруктами.
  2. Листя базиліка подрібнити і додати в глечик, щоб він віддав свій аромат.
  3. Залити холодною фільтрованою водою.
  4. Дати постояти принаймні 1 годину. Якщо немає часу чекати, поколоти фрукти виделкою, щоб вони швидше дали сік.

Чорниця і апельсин

освіжаючі напої

Інгредієнти:

  • апельсин (нарізаний) 2 шт.
  • чорниця – жменька
  • холодна фільтрована вода
  • лід

Приготування:

  1. Змішати всі інгредієнти в глечику.
  2. Поставити в холодильник на 2–24 години, щоб дозволити воді настоятися.
  3. Можна розчавити чорницю, щоб вона дала більше соку.

Кавун і м’ята

Watermelon lemonade with ice and mint leaves. Homemade lemonade of ripe berry with red and green ripes. Glass of cold watermelon tea. Refreshing summer drink. Cocktail on a wooden background

Інгредієнти:

  • кавун (нарізаний) –  500 г  
  • листя м’яти
  • холодна фільтрована вода
  • лід

Приготування:

  1. Змішати кавун, м’яту і лід в глечику, а потім залити водою.
  2. Залишити в холодильнику на 2–8 годин.
  3. Для отримання більш яскравого смаку кількість кавуна і м’яти можна збільшити.

Апельсин і огірок

Освіжаючі напої: 13 простих рецептів

Інгредієнти:

  • апельсин (великий)  2 шт.
  • лимон 1 шт.
  • огірок (великий) – 1/2 частина
  • свіжа м’ята – 1 жменя
  • холодна фільтрована вода
  • лід

Приготування:

  1. Апельсини, лимон і огірок нарізати, покласти в глечик, залити водою.
  2. Трохи придавити фрукти, щоб вони віддали більше смаку.
  3. М’яту подрібнити, додати в глечик.

Апельсин і кінза

летние напитки

Інгредієнти:

  • кінза / м’ята / базилік
  • апельсин (нарізаний) 2 шт.
  • холодна фільтрована вода
  • лід

Приготування:

  1. У глечику змішати лід і нарізані апельсини.
  2. Листя кінзи подрібнити і додати в глечик.
  3. Залити холодною фільтрованою водою.
  4. Трохи придавити фрукти, щоб вони віддали більше смаку.
  5. Дати постояти мінімум 1 годину.

Грейпфрут і розмарин

освіжаючі напої в домашніх умовах

Інгредієнти:

  • грейпфрут (нарізаний) – 1/2 частина
  • розмарин – кілька гілочок
  • холодна фільтрована вода
  • лід

Приготування:

  1. У глечику змішати лід і нарізаний грейпфрут.
  2. Додати розмарин.
  3. Залити холодною фільтрованою водою.
  4. Залишити в холодильнику на ніч.

Малина, пелюстки троянди і ваніль

освіжаючі напої

Інгредієнти:

  • малина – 200 г
  • ваніль – паличка
  • пелюстки троянди
  • холодна фільтрована вода
  • лід

Приготування:

  1. У глечику змішати всі інгредієнти.
  2. Залити холодною фільтрованою водою.

  3. Залишити в холодильнику на ніч.

Чорниця і лаванда

прохолоджуючі напої

Інгредієнти:

  • чорниця – 250 г
  • квіти лаванди
  • холодна фільтрована вода
  • лід

Приготування:

  1. У глечику змішати ягоди і квіти лаванди і залити водою.
  2. За бажання ягоди можна придавити.
  3. Поставити в холодильник мінімум на 30 хвилин.
  4. При подачі додати лід.

Ківі та огірок

прохолоджуючі напої

Інгредієнти:

  • ківі (очищені)  6 шт.
  • очищений огірок (великий) – 1 шт.
  • цукор – за смаком
  • холодна фільтрована вода
  • лід

Приготування:

  1. За допомогою блендера перемішати до однорідної маси ківі, огірок, цукор і 2 склянки води.
  2. Перелити в глечик і влити ще 4 склянки води.
  3. Додати лід.
  4. При подачі прикрасити шматочками ківі.

Диня, лайм і малина

літні коктейлі

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Інгредієнти:

  • диня (невелика зріла) – 1 шт.
  • цукор – 1/2 склянки
  • лайм – 5 шт.
  • малина – 1 стакан
  • холодна фільтрована вода
  • лід

Приготування:

  1. Розрізати диню навпіл, видалити насіння ложкою, очистити м’якоть від шкірки і нарізати шматочками.
  2. Подрібнити диню в блендері. Використовуючи сито, віджати сік.
  3. Перелити сік дині в глечик і додати 4 склянки води.
  4. Вичавити сік з лайма і розмішати в ньому цукор до повного розчинення.
  5. Перелити лаймовий сік в глечик, додати туди ягоди малини і лід.

Кавун і кокос

освіжаючі напої в домашніх умовах

Інгредієнти:

  •  м’якоть кавуна (очищена від кісточок) – 0,5 кг
  • кокосова вода – 4 скл.
  • свіжовичавлений сік лайма – 2 ст. л.
  • холодна фільтрована вода
  • лід

Приготування:

  1. Подрібнити кавун у блендері.
  2. Через сито віджати кавуновий сік. Перелити його в глечик.
  3. Додати кокосову воду і сік лайма.
  4. Поставити в холодильник мінімум на 1 годину.
  5. Подавати з льодом.

Манго і лайм

прохолоджуючі напої

Інгредієнти:

  • манго (нарізати шматочками) – 2 скл.
  • свіжовичавлений сік лайму – 2 ст. л.
  • цукор – 4 столові ложки
  • холодна фільтрована вода
  • лід

Приготування:

  1. Перемішати все, крім льоду, за допомогою блендера.
  2. Додати лід.

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