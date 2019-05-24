Лунный календарь удачных дней на май 2019 года от Хаяла Алекперова
24.05.2019
В мае 2019 года нас ждет много выходных и праздников. Чтобы знать, как правильно провести эти дни, чтобы они оказали самое благоприятное влияние на вашу жизнь, читайте наш календарь удачных дней на май 2019 года.
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Хаял Алекперов утверждает, что самые удачные дни в мае 2019 года это 6, 9, 16 и 28 мая. Именно на эти даты вы можете планировать все самые увлекательные дела и встречи. Они обязательно пройдут на высшем уровне и запомнятся вам надолго!
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Удачные дни в мае 2019 года для покупок и траты денег
- Дни, когда можно давать в долг: 11, 27 мая.
- День, когда лучше всего отдать долги: 24 мая.
- Дни, когда нужно пересчитывать деньги для улучшения финансового благосостояния: 16, 20 мая.
- Хороший день, чтобы брать деньги в долг: 17 мая.
- Правильный день для покупки кошелька: 5 мая.
- Хороший день для покупки подарков: 25 мая.
Удачные дни для свадьбы и семьи в мае 2019 года
- Удачные дни для свадьбы и венчания в мае 2019: 6, 9, 10, 13, 15–17, 19, 20, 22, 24, 26–29, 31 мая.
- Подходящие дни для зачатия ребенка: 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 31 мая.
Удачные дни для посещения врача в мае 2019 года
- Дни, подходящие для хирургических операций: 10, 16, 17 мая.
- Удачный день для лечения и удаления зубов: 10, 16, 17, 18 мая.
Удачные дни для стрижки и посещения салона в мае 2019 года
- Хорошие дни, чтобы постричься: 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31 мая.
- Подходящие дни для покраски волос: 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 31 мая.
- Удачные дни для маникюра и педикюра: 9, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30 мая.
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