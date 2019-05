Сан-Марино в этом году предаставляет певец, телеведущий и по совместительству успешный продюсер Серхат. Как музыкант он начал себя реализовывать еще в 1997 году, выпустив первый сингл «Rüya-Ben Bir Daha». Больше о финалисте Евровидения-2019 читайте в материале.

Евровидение 2019: смотреть онлайн-трансляцию финала от 18 мая 2019

Serhat – «Say Na Na Na»

Серхат (Serhat )

Родился 24 октября 1964 г. (54 года)

Серхат изначально реализовывал себя в качестве продюсера. В 1994 году он основал свою собственную компанию – End Productions, а также снимал и вел телевикторину «Riziko».

В 1997 году шоумен занялся музыкальной карьерой и выпустил первую песню – «Rüya-Ben Bir Daha». Он виртуозно совмещал три творческих профессии, что успешно делает и по сей день.

Больше по теме: Евровидение-2019: от Великобритании выступит Майкл Райс с песней «Bigger than Us»

В 2004 году Серхат совместно с Виктором Ласло выпустил композицию «Total Disguise». Уже через год – песню «Chocolate Flavour». Одни из самых успешных работ были записаны в дуэте с невероятной Тамарой Гвердцители в 2008 году: «I Was So Lonely», «No No Never», «Я + Ты».

Серхат уже не впервые участвует в Евровидении. Дебют музыканта на конкурсе состоялся в 2016 году, тогда он тоже представлял Сан-Марино. К сожалению, певец так и не смог попасть в финал. С новыми силами он отправится на Евровидение-2019 с песней «Say Na Na Na», чтобы, возможно, наконец-то обрести желанное первое место на международном конкурсе.

Выступление Серхата в первом полуфинале:

Серхат – «Say Na Na Na»



Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ