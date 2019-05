Чехию представляет Lake Malawi с песней «Friend оf а Friend». Музыканты выступят в финале 18 мая под номером 3. Инди-поп-группа основана в 2013 году вокалистом Альбертом Чёрным. Подробнее об участнике Евровидения-2019 читайте в материале.

Евровидение 2019: смотреть онлайн-трансляцию финала от 18 мая 2019

Lake Malawi – «Friend of a Friend»

Чехию на Евровидении-2019 представит Lake Malawi. Инди-поп-группа основана в 2013 году вокалистом Альбертом Чёрным. Конкурсная песня «Friend оf а Friend» о детской любви, которая вернулась из прошлого. Известно, что букмекерские организации пока ставят группу лишь на 25 место.

Lake Malawi была основана вокалистом Альбертом Черным. До этого музыкант был участником группы «Charlie Straight». В 2014 году чешский бэнд выпустил свой дебютный сингл под названием «Always June». Именно его они исполнили вживую во время интервью с BBC London.

2014 год для группы был очень плодотворным. В это же время они выступили на крупных чешских музыкальных фестивалях – Colours of Ostrava, Rock for People, The Great Escape Festival.

В состав группы Lake Malawi входят такие участники: Альберт Чёрный – вокал и гитара, Жероним Шубрт – бас и клавишные, Антонин Грабал – ударные, Павел Палат – гитара.

Выступление Lake Malawi в первом полуфинале:

Lake Malawi – «Friend of a Friend»



