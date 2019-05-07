Евровидение-2019 традиционно пройдет в три этапа. Уже 14 мая состоится долгожданный первый полуфинал, в котором выступит 17 конкурсантов. Напоминаем, что Украина в этом году не участвует в Евровидении, поэтому голосовать за фаворита не будет. Несмотря на это, трансляция конкурса состоится в эфире UA: Перший и СТБ, а также онлайн на STB.UA.

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Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве. Уже некоторые участники успели приехать в Израиль и отрепетировать свои номера на главной сцене. К слову, скоро пройдет первый полуфинал, в котором выступят конкурсанты от таких стран: Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Бельгия, Грузия, Австралия, Исландия, Эстония, Португалия, Греция, Сан-Марино.

Несмотря на то, что Украина не будет голосовать за понравившегося конкурсанта, посмотреть конкурс все-таки мы сможем. Трансляцию проведет UA: Перший, об этом сообщила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова. Также посмотреть трансляцию Евровидения-2019 можно будет на Телеканале СТБ и онлайн на сайте STB.UA.

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Конкурс пройдет в Израильском центре торговых ярмарок и выставок – EXPO Tel Aviv.

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