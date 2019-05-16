Євробачення-2019 традиційно пройде в три етапи. Вже сьогодні відбудеться довгоочікуваний другий півфінал, в якому виступить 18 конкурсантів. Нагадуємо, що Україна цього року не бере участь e Євробаченні, тому голосувати за фаворита не буде. Не дивлячись на це, трансляція конкурсу відбудеться в ефірі UA: Перший та СТБ, а також онлайн на STB.UA.

Євробачення 2019: дивитись другий півфінал 2019 від 16.05.2019 – онлайн-трансляція

Сьогодні пройде перший півфінал, де виступатимуть конкурсанти від таких країн: Вірменія, Ірландія, Молдова, Швейцарія, Латвія, Румунія, Данія, Швеція, Австрія, Хорватія, Мальта, Литва, Росія, Албанія, Норвегія, Нідерланди, Північна-Македонія, Азербайджан.

Незважаючи на те, що Україна не голосуватиме за виконавця, подивитися конкурс все ж буде можливо. Початок Євробачення-2019 за київським часом заплановано на 22:00. Трансляцію проведе UA: Перший, про це повідомила член правління Національної громадської телерадіокомпанії України Олександра Кольцова. Також трансляцію Євробачення-2019 можна буде подивитися на телеканалі СТБ та онлайн на сайті STB.UA.

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Нагадуємо, конкурс пройде в Ізраїльському центрі торгових ярмарків і виставок — EXPO Tel Aviv.

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