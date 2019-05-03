Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Лунный календарь удачных дней на май 2019 года от Хаяла Алекперова

03.05.2019

В мае 2019 года нас ждет много выходных и праздников. Чтобы знать, как правильно провести эти дни, чтобы они оказали самое благоприятное влияние на вашу жизнь, читайте наш календарь удачных дней на май 2019 года.

удачные дни в мае

Больше по теме: График магнитных бурь на май 2019: как уберечься от плохого самочувствия

Хаял Алекперов утверждает, что самые удачные дни в мае 2019 года это 6, 9, 16 и 28 мая. Именно на эти даты вы можете планировать все самые увлекательные дела и встречи. Они обязательно пройдут на высшем уровне и запомнятся вам надолго!

Больше по теме: Лунный календарь стрижек на май 2019 года от Ярославы Федоровой

Удачные дни в мае 2019 года для покупок и траты денег

  • Дни, когда можно давать в долг: 11, 27 мая.
  • День, когда лучше всего отдать долги: 24 мая.
  • Дни, когда нужно пересчитывать деньги для улучшения финансового благосостояния: 16, 20 мая.
  • Хороший день, чтобы брать деньги в долг: 17 мая.
  • Правильный день для покупки кошелька: 5 мая.
  • Хороший день для покупки подарков: 25 мая.

Удачные дни для свадьбы и семьи в мае 2019 года

  • Удачные дни для свадьбы и венчания в мае 2019: 6, 9, 10, 13, 1517, 19, 20, 22, 24, 2629, 31 мая.
  • Подходящие дни для зачатия ребенка: 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 31 мая.

Удачные дни для посещения врача в мае 2019 года

  • Дни, подходящие для хирургических операций: 10, 16, 17 мая.
  • Удачный день для лечения и удаления зубов: 10, 16, 17, 18 мая.

Удачные дни для стрижки и посещения салона в мае 2019 года

  • Хорошие дни, чтобы постричься: 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31 мая.
  • Подходящие дни для покраски волос: 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 31 мая.
  • Удачные дни для маникюра и педикюра: 9, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30 мая.

Больше по теме: Прогноз астрологов на 2019 год