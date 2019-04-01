Как разыграть 1 апреля парня, друзей, одноклассников, коллег, родителей
01.04.2019
1 апреля — это День смеха и веселых розыгрышей. А значит, что шутить не только можно, но и нужно! 1 апреля 2019 приходится на рабочий день, поэтому вы сможете разыграть своих коллег на работе и друзей. Справиться с этой задачей легко — необходимо придумать только удачную шутку. Каким образом разыграть любимых, друзей, коллег и одноклассников? Узнайте в материале!
Как разыграть парня 1 апреля
- Сделать улыбку любимого более яркой очень просто. Для этого нужна только одна зубная щетка и пищевой краситель. Если парень пользуется зубной щеткой с разноцветной щетиной, смажьте ее несколькими каплями пищевого красителя. Цвет краски должен совпадать с цветом щетины зубной щетки, чтобы ваш избранник ничего не заметил.
- Разыграть парня 1 апреля можно еще одним способом, который никому не навредит. Попросите у любимого телефон на несколько минут. Пока он не видит, сделайте несложные манипуляции с настройками на гаджете. Найдите «клавиатуру», далее выберите опцию «изменение текста» и поменяйте традиционные фразы на доброжелательные шутки.
- Во время завтрака с любимым войдите на кухню с открытой пачкой стирального порошка. Возьмите ложку и начните есть порошок, поддерживая беседу. В пачке вместо порошка будет детская смесь. Представьте его удивление!
Как разыграть друга на 1 апреля
- Можно разыграть друга по-школьному: вымазать ручки дверей пастой, мылом, краской или другими средствами, которые не навредят его здоровью.
- Перед обедом положите своему другу под скатерть плоский магнит. А наверх — столовые приборы. Такой розыгрыш на 1 апреля заставит вас весело смеяться. Ведь смешно получится, когда приятель попытается взять вилку или нож.
- Покладите в карман катушку ниток, которые будут подходить по цвету к вашей одежде. Кончик нити потяните иглой и выведите наружу так, чтобы казалось, будто у вас поторочился шов. Ваш друг обязательно заметит, а вы попросите его оторвать нить.
Как разыграть коллегу 1 апреля
- На дверь в офисе повесьте табличку с обеих сторон: «Двери заедают. Толкайте сильнее!». Вот и весь розыгрыш на 1 апреля. Вам останется только наблюдать за беднягами, толкающими дверь со всей силы.
- Если среди ваших сотрудников есть казанова, то разыграйте его таким способом. С неизвестного номера пошлите сообщение коллеге: «Дмитрий! Я беременна. Перезвони». Вот и все. Пусть мучается догадками.
- Существует еще один простой, но хороший розыгрыш на 1 апреля. Подойдя к коллеге, ущипните ее, например, за руку. И при этом очень громко сами крикните. Эффект будет потрясающий!
Как разыграть одноклассника 1 апреля
- На уроке напишите записку со словами: «На потолке большой паук» и передай соседу по парте. Скажите ему, чтобы после прочтения передал записку дальше. Прочитав послание, все будут искать паука на потолке, а с ними и учительница.
- Удачно разыграть одноклассника на 1 апреля можно, предложив ему напиток со льдом. Только вот лед должен быть с начинкой жевательной конфеты “Ментос”. Лед растает, а сладкий напиток вступит в редакцию с начинкой. Эффект не заставит себя ждать — настоящий фонтан гарантирован.
- В День смеха обклейте парту своего друга стикерами, на которых напишите признания в любви. Ваш друг долго будет думать, кто его настоящая поклонница.
Как разыграть родителей 1 апреля
- Чтобы разыграть родителей, вам нужно всего лишь положить в сумку каждого из них необычные предметы. Например, маму точно озадачит мужской гель и пенка для бритья или другие мужские принадлежности. А папа удивится, если найдет лак для волос или для ногтей. Главное — не переборщите с весом, чтобы родители не разоблачили ваш розыгрыш ранее 1 апреля.
- Еще вечером возьмите кусок мыла, которым пользуются члены вашей семьи, и покройте его слоем бесцветного лака для ногтей. Если мыло мокрое, лак держаться не будет, поэтому просто возьмите новый кусок из упаковки. Утром когда родители захотят помыть руки, у них ничего не получится.
- Устроить веселый розыгрыш родственникам на 1 апреля — это всегда актуально. Рассекатель воды для крана можно подкрасить жидким красителем синего, красного или черного цвета. В результате из крана польется разноцветная вода.
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