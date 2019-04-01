Чтобы разыграть родителей, вам нужно всего лишь положить в сумку каждого из них необычные предметы. Например, маму точно озадачит мужской гель и пенка для бритья или другие мужские принадлежности. А папа удивится, если найдет лак для волос или для ногтей. Главное — не переборщите с весом, чтобы родители не разоблачили ваш розыгрыш ранее 1 апреля.