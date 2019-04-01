Як розіграти 1 квітня хлопця, друзів, однокласників, колег, батьків

Щоб розіграти батьків, вам потрібно всього лише покласти в сумку кожного з них незвичні предмети. Наприклад, маму точно спантеличить чоловічий гель та пінка для бриття або інше чоловіче приладдя. А тато здивується, якщо знайде лак для волосся або для нігтів. Головне — не переборщіть із вагою, щоб батьки не викрили ваш розіграш раніше 1 квітня.