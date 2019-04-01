Як розіграти 1 квітня хлопця, друзів, однокласників, колег, батьків
01.04.2019
1 квітня — це День сміху та веселих розіграшів. А це означає, що жартувати не тільки можна, а й треба! 1 квітня 2019 року припадає на робочий день, тому ви зможете розіграти своїх колег на роботі та друзів. Впоратися з цим завданням легко — потрібно придумати лише вдалий жарт. Яким чином розіграти коханих, друзів, колег та однокласників? Дізнайтеся у матеріалі!
Як розіграти хлопця 1 квітня
- Зробити усмішку коханого більш яскравою дуже просто. Для цього потрібна лише одна зубна щітка та харчовий барвник. Якщо хлопець користується зубною щіткою з різнобарвною щетиною, змастіть її кількома краплями харчового барвника. Колір фарби повинен збігатися з кольором щетини зубної щітки, аби ваш обранець нічого не помітив.
- Розіграти хлопця 1 квітня можна ще одним способом, який нікому не зашкодить. Попросіть у коханого телефон на кілька хвилин. Поки він не бачить, зробіть нескладні маніпуляції з налаштуваннями на ґаджеті. Знайдіть «клавіатуру», далі виберіть опцію «зміна тексту» та поміняйте традиційні фрази на доброзичливі жарти.
- Під час сніданку з коханим увійдіть на кухню з відкритою пачкою прального порошку. Візьміть ложку та почніть їсти порошок, підтримуючи бесіду. В пачці замість порошку буде дитяча суміш. Уявіть його здивування!
Як розіграти друга 1 квітня
- Можна розіграти друга по-шкільному: вимазати ручки дверей пастою, милом, фарбою чи іншими засобами, які не нашкодять його здоров’ю.
- Перед обідом покладіть своєму другові під скатертину плаский магніт. А зверху — столові прибори. Такий розіграш на 1 квітня змусить вас весело сміятися. Адже смішно вийде, коли приятель спробує взяти виделку або ніж.
- Покладіть в кишеню котушку ниток, які підходитимуть за кольором до вашого одягу. Кінчик нитки потягніть голкою і виведіть назовні так, щоб здавалося, ніби у вас поторочився шов. Ваш друг обов’язково помітить, а ви попросіть його відірвати нитку.
Як розіграти колегу 1 квітня
- На дверях в офісі повішайте табличку з обох боків: «Двері заїдають. Штовхайте сильніше!». Ось і весь розіграш на 1 квітня. Вам залишиться тільки спостерігати за бідолахами, що штовхають двері з усієї сили.
- Якщо серед ваших співробітників є казанова, то розіграйте його таким способом. З невідомого номеру надішліть повідомлення колезі: «Дмитре! Я вагітна. Передзвони!». От і все. Нехай мучиться догадками.
- Існує ще один простий, але дієвий розіграш на 1 квітня. Підійшовши до колеги, ущипніть її, наприклад, за руку. І при цьому дуже голосно самі крикніть. Ефект буде приголомшливий!
Як розіграти однокласника 1 квітня
- На уроці напишіть записку зі словами : «На стелі великий павук!» і передай сусідові по парті. Скажіть йому, щоб після прочитання передав записку далі. Прочитавши послання, усі шукатимуть павука на стелі, а з ними і вчителька.
- Вдало розіграти однокласника 1 квітня можна, запропонувавши йому колу з льодом. Тільки ось лід повинен бути з начинкою жувальної цукерки “Ментос”. Лід розтане, а солодкий напій вступить в реакцію з начинкою . Ефект не змусить себе чекати — справжній фонтан гарантований.
- В День сміху обклейте парту свого друга стікерами, на яких напишіть освідчення в коханні. Ваш друг довго думатимиме, хто ж його справжня прихильниця.
Як розіграти батьків 1 квітня
- Щоб розіграти батьків, вам потрібно всього лише покласти в сумку кожного з них незвичні предмети. Наприклад, маму точно спантеличить чоловічий гель та пінка для бриття або інше чоловіче приладдя. А тато здивується, якщо знайде лак для волосся або для нігтів. Головне — не переборщіть із вагою, щоб батьки не викрили ваш розіграш раніше 1 квітня.
- Ще звечора візьміть шматок мила, яким користуються члени вашої родини, та покрийте його шаром безбарвного лаку для нігтів. Якщо мило мокре, лак триматися не буде, тому просто візьміть новий шматок з упаковки. Вранці, коли батьки захочуть помити руки, у них нічого не вийде.
- Влаштувати веселий розіграш родичам на 1 квітня — це завжди актуально. Розсікач води для крану можна підфарбувати рідким барвником синього, червоного або чорного кольору. В результаті з крана поллється різнобарвна вода.
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