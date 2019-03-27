Гороскоп на 28 марта 2019 года расскажет, что принесет вам этот четверг. А если вас интересуют предсказания в личной жизни, то читайте Любовный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака от Хаяла Алекперова.

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Овен

Сегодня у вас состоится доверительный разговор с матерью. Она обязательно вас поймет, откройтесь ей.

Телец

У вас намечается важная деловая встреча в этот день. Будьте на ней максимально сдержаны.

Близнецы

Отличные идеи сейчас посещают вашу голову. Вам стоит их записывать.

Рак

Сегодня могут быть проблемы с техникой на работе. Или с доступом в интернет не все в порядке. Сохраняйте спокойствие, это пройдет.

Лев

Беритесь за сложный проект по работе, ведь вы сейчас полны сил и у вас обязательно все получится!

Дева

В этот день вы можете рассчитывать на поддержку и понимание от любимого человека. Не бойтесь просить у него помощи.

Весы

Ждите хороших новостей от родственника в этот день. Скорее всего, они будут связаны с финансами.

Скорпион

Ваше хобби может стать вашей профессией, если вы будете более решительней в этот период. Признание общества вам гарантировано.

Стрелец

Благоприятный период, чтобы стать родителями или планировать беременность, если вы к этому готовы.

Козерог

В этот день у вас может возникнуть источник дохода, о котором вы не захотите рассказывать остальным.

Водолей

У Водолеев продолжается удачный период касательно финансов. Вам многие завидуют, будьте аккуратны.

Рыбы

Вам предстоит разговор с матерью в этот день. Поделитесь с ней тем, что вас беспокоит.

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